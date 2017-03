Kommentar zu Mario Götze: Welt der Extreme

Vor ein paar Wochen gab es am TV-Stammtisch „Doppelpass“ eine intensive Diskussion. Zeitweilig artete sie in einen verbalen Glaubenskrieg aus. Was ist los mit Mario Götze? Wie soll man mit einem Weltmeister umgehen, der seine Leistung nicht bringt? Der eine warf Götze vor, nicht gut genug zu trainieren. Ein anderer verlangte, ihn einfach spielen zu lassen, ihm das Vertrauen zu schenken, wie es im Fußball-Geschäft so schön heißt. Dann werde das schon. Und Huub Stevens gab wieder einmal den „Knurrer“: Wenn Götze der Mannschaft nicht helfen kann, spielt eben ein anderer. Für solche Entscheidungen würden Trainer schließlich bezahlt.

Den wahrscheinlichen Grund für Götzes Krise kannte damals offensichtlich niemand. Weil man ohne medizinisches Gerät nicht in den Menschen hineinschauen kann, wissen Außenstehende nicht, wie gesund oder krank jemand wirklich ist. Dabei spielt das auch im Sport eine große Rolle. In unserer Welt der Extreme reden wir fast ausschließlich über Helden oder Verlierer. Für erklärende Zwischentöne zu schwachen Leistungen fehlt oft die Sensibilität.

Umso erschrockener sind wir, wenn wir erfahren, dass auch prominente Sportler nicht von schweren Krankheiten verschont bleiben. Wenn wir davon hören, rückt das einige Maßstäbe wieder zurecht. Das Schicksal des Frankfurters Marco Russ war dafür ein gutes Beispiel.