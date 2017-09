Kommentar zu Schulz: Der Ritter von der tapferen Gestalt

Zu Anfang seiner Kandidatur hat SPD-Chef Martin Schulz mehr Respekt und mehr Gerechtigkeit gefordert und damit zunächst viel Erfolg gehabt. Nun, da es für ihn nicht mehr läuft, muss man ihm selbst Respekt zollen. Und zwar für den unverdrossenen Kampfgeist, den Schulz ungeachtet der schlechten Umfragewerte ausstrahlt. Manchmal merkt man ihm die Anstrengung an, sich in zuversichtliche Stimmung zu bringen, aber damit macht er sich um die Demokratie verdient. Denn was wäre gewonnen, wenn Schulz die Flügel hängen lassen und das Rennen verloren geben würde? Ja, dann wäre die Wahl wirklich schon entschieden, und zwar bevor der Bürger-Souverän am 24. September abgestimmt hätte.

Zwar deutet einiges darauf hin, dass die SPD wie bei den letzten beiden Wahlen – im Gegensatz zu 2002 und 2005 – ihren Umfragerückstand nicht mehr wird aufholen können, dennoch muss man immer wieder darauf hinweisen, dass rund 40 Prozent der Wahlberechtigten immer noch unentschieden sind. Selbst wenn davon die Hälfte am Ende gar nicht wählen gehen wird, lohnt es sich für die SPD, um jeden dieser immerhin über 20 Millionen Menschen zu kämpfen. Selbst wenn sie nur in diesem Segment Vorteile gegenüber der Union erringen könnte, wären das möglicherweise die entscheidenden Prozentpunkte, die der Union zumindest ein Zweier-Bündnis mit FDP oder Grünen unmöglich machen würden. Und damit bliebe die SPD im Spiel. Allein schon deshalb ist Schulz verpflichtet, bis Sonntag 18 Uhr um jede Stimme zu kämpfen.

Natürlich haben die SPD und ihr Kandidat fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Schulz stolperte durch Sigmar Gabriels plötzlichen Rückzug praktisch ohne Vorbereitung in die Kandidatur und hatte deshalb auch keinen Plan, wie er den Wahlkampf orchestrieren sollte. Der anfängliche Hype wurde viel zu spät durch Sachthemen unterfüttert. Es gab etliche Pannen: vom falschen Slogan „Mehr Zeit für Gerechtigkeit“ (statt: „Zeit für mehr Gerechtigkeit“) über einer Presseerklärung bis hin zur bereits vor dem TV-Duell herausgegebenen Siegesmeldung für Schulz.

Beim Duell selbst schlug sich Schulz achtbar, konnte aber nicht entscheidend punkten. Wenn er selbst jetzt trotzig ständig ein zweites Duell fordert, wirkt er wie der Verehrer, der beim großen Sommerball seine Chance zum Tanz verpasste und am nächsten Tag dringend fordert, den Ball sofort zu wiederholen, weil die falsche Musik gespielt worden sei. Schulz wird dafür auch schon reichlich karikiert und verspottet. Aber das hat der tapfere Mann aus Würselen nicht verdient. Er wirkt zwar wie ein moderner Don Quichotte, der gegen Windmühlen kämpft, aber er ist mehr ein tragischer als ein lächerlicher Held. Es gehört zur Demokratie, dass man auch den Verlierer achtet. Sonst werden sich künftig nur noch Favoriten aufstellen lassen. Dass Außenseiter durchaus erfolgreich sein können, hat in Frankfurt SPD-Mann Peter Feldmann bewiesen, der anfangs auch nur als Zählkandidat gehandelt worden war. Aber der OB hatte eben auch einen cleveren Wahlkampf geführt.

Dagegen hat sich Schulz einreden lassen, dass das Thema Respekt und Gerechtigkeit auf Dauer nicht zünde, weil es Deutschland so gut gehe. Aber das Thema hätte Potenzial gehabt. Warum verfügen heute 40 Prozent der Arbeitnehmer über weniger Kaufkraft als vor 20 Jahren? Was ist mit Leuten, die drei Jobs zum Überleben brauchen? Was ist mit den Sorgen vor Altersarmut? Was ist mit dem akademischen Prekariat? Und was ist mit der Steuerlast für den Mittelstand? Schulz war schlecht beraten, sein Gewinner-Thema auf „normal“ herabzudimmen. Sonst wäre für ihn viel mehr drin gewesen.

