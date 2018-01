Europa-Politik: Kommentar zu Steueroasen: Falsche Nachsicht

Die EU hatte es ganz und gar nicht eilig gehabt, die Schwarze Liste weltweiter Steuerparadiese aufzustellen. Umso übereilter wirkt die gestrige Aktion der Finanzminister. Aufgrund bloßer Versprechungen Staaten direkt wieder freizusprechen, ist nicht nur heikel, sondern stellt die gesamte Liste in Frage.

Dazu sei gesagt, dass schon die ursprüngliche Liste weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Sie entstand als Ergebnis der einzelnen nationalen Vorschläge – also was als gemeinsamer Nenner übrigblieb. Dabei war der Tatendrang groß, als mit Luxemburg-Leaks der erste große Skandal bekannt wurde. Mittlerweile dürfte die Zahl der Versprechen, was die Gemeinschaft alles gegen die Steuersünder unternehmen wollte, mindestens ebenso lange wie die Liste der Enthüllungen sein. Getan hat sich hingegen nur wenig. An der gern kritisierten EU-Kommission, die viele Vorschläge gemacht hat, liegt es aber nicht. Vielmehr blockieren jene Länder, die bereits durch günstige Konditionen große multinationale Konzerne angelockt haben, jeden echten Fortschritt in Sachen fairer Steuerpolitik.

Vermeidungspraktiken innerhalb der EU bleiben so größtenteils bestehen, weil Entscheidungen zu Änderungen im Steuerrecht nur einstimmig getroffen werden können. Die Union steht sich selbst im Weg. Dabei schaden sich die Mitgliedstaaten am Ende selbst. Der Apple-Steuerskandal in Irland hat vor Augen geführt, dass milliardenschwere Unternehmen lediglich 0,05 Prozent ihres Gewinns an den Staat abgeführt haben – während kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zum einzelnen EU-Bürger vom Finanzamt genauestens auf die Finger geschaut wird. Die großen Fische dürfen weiterschwimmen, obwohl den Mitgliedstaaten jährlich zweistellige Milliardenbeträge durch die Lappen gehen.

Die gestrige Entscheidung der Finanzminister ist deshalb nicht nur ein fatales Zeichen in Richtung aller Steueroasen, die weiter ihre schmutzigen Geschäfte betreiben können, sondern auch ein Vertrauensbruch gegenüber den EU-Bürgern. Denn geändert hat sich in den nun entlasteten Ländern nichts. Die Mitgliedstaaten haben die Chance verpasst, gemeinsam stark zu sein. Stattdessen entschlossen sie sich zu falscher Nachsicht. Dagegen wird auch der geplante Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments nur wenig ausrichten können. Denn am Ende entscheiden wieder die EU-Länder. Sie haben aus den Steuerskandalen nichts gelernt. Und der nächste kommt bestimmt.

politik@fnp.de Bericht auf dieser Seite