Kommentar zum Flughafen BER: Berliner Bruchpiloten

Bild-Zoom Foto: Eric Richard (priv.)

Heute hebt sich der Vorhang für den nächsten Akt in der Berliner Tragikomödie um den Berliner Flughafen, dessen Bezeichnung BER mittlerweile nur noch für Pleiten und Pannen steht und international zum Gespött geworden ist. Der Aufsichtsrat des den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem Bund gehörenden Airports nimmt seine letzte Woche vertagten Beratungen über einen Neuanfang in der Geschäftsführung wieder auf. Es ist damit zu rechnen, dass der mit großen Erwartungen als Nachfolger von Hartmut Mehdorn eingekaufte Vorsitzende Karsten Mühlenfeld seinen Hut nehmen muss. Sein Vertrauensverhältnis mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller, ist gestört. Zugespitzt hatte sich das ohnehin angespannte Verhältnis, als Mühlenfeld ohne Konsultation des Roten Rathauses seinen Technikchef Jörg Marks feuerte und einen neuen Berater anheuerte.

Technikprobleme, Fehlplanungen, Baumängel – seit dem Baubeginn vor über zehn Jahren wurde die Eröffnung fünfmal verschoben. Das Projekt ist seit fünf Jahren im Verzug, die Baukosten haben sich von zwei auf sechseinhalb Milliarden Euro erhöht. Für die im Mai 2012 geplante Eröffnungsfeier gab es schon Einladungen, dann aber entdeckte man unzureichenden Brandschutz, zu kurze Rolltreppen und falsch gepflanzte Bäume. Der „Regierende“ Klaus Wowereit, der den BER zur Chefsache gemacht hatte, machte daraufhin den Abflug, sein Nachfolger Michael Müller analysierte, es sei ein Fehler gewesen, den „Generalplaner zu entlassen“. Niemand wagt eine Prognose, wann die ersten Flieger vom neuen Hauptstadt-Flughafen abheben. An dieses Jahr wagt niemand mehr zu denken. Nach dem jüngsten Eklat gibt es Zweifel, ob die Bruchpiloten es 2018 schaffen. Eine Mehrheit der Berliner ist inzwischen auch dafür, Tegel in Betrieb zu lassen. BER ist ohnehin schon jetzt zu klein.

Mühlenfelds Abgang wird teuer für Berlin. In der Spitze des Flughafens eine Aufgabe zu übernehmen, ist freilich risikolos. Wer gefeuert wird, bekommt eine hohe Abfindung und darf ohne Abstriche gleich weiterarbeiten. Nur weg heißt die Devise. So steht der geschasste ehemalige Geschäftsführer Rainer Schwarz inzwischen dem Provinzflughafen Rostock-Laage vor und der Frankfurter „Nothelfer“ Horst Amann, der sich im Alphatier-Streit mit Mehdorn verschliss, darf bei seinem früheren Arbeitgeber Fraport den Bau des Terminals 3 managen. Der BER wird so zum Symbol für Unfähigkeit, Planlosigkeit und Verschwendung. Im Ausland fragt man sich, was mit der Technologienation Deutschland los ist. Im brasilianischen Belo Horizonte wurde gerade ein Projekt ähnlicher Größenordnung in Rekordzeit gestemmt.

