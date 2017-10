Kommentar zum Insektenschwund: Ein Alarmzeichen

Was schert es mich, dass es in diesem Jahr 75 Prozent weniger fliegende Insekten gibt? Da muss ich mich wenigstens nicht über Mückenstiche, nervige Wespen und tote Insekten auf der Windschutzscheibe ärgern. Weg damit, braucht kein Mensch!

Nein – eine solche Haltung wäre nicht nur zu kurz gedacht, sondern schlichtweg dumm. Wer den Rückgang der kleinen Krabbler und Brummer begrüßt, verkennt die Bedeutung dieses Kleinstgetiers, das immerhin zwei Drittel des Lebens dieser Erde ausmacht. Insekten sorgen für unser täglich Brot: Sie bestäuben wichtige Pflanzen, die unsere Nahrung liefern. Bleiben die Bestäuber aus, ist unsere Ernährung gefährdet. Zusätzlich zu den Folgen des Klimawandels.

Und mal ehrlich: Wir haben es doch längst mitbekommen. Wo früher an Wald-, Feld- und Wiesenrändern eine Vielfalt bunter Schmetterlinge herumflatterte, fleucht heute kaum mehr ein Insekt. Oder Marienkäfer und Libellen – sollen wir sie künftig allenfalls als aufgespießte Arten in einer Sammlung des Frankfurter Senckenbergmuseums bestaunen dürfen?

Und mal weitergedacht: Mit den Insekten verschwinden die Vögel. Das Gezwitscher in unseren Gärten sowie auf Wald und Flur hat ebenfalls dramatisch abgenommen – um 12,7 Millionen Brutpaare in nur zwölf Jahren –, weil sich die Tiere nun mal auch von Insekten ernähren. Schließlich leben noch eine ganze Reihe von Säugetieren von den Kleinst-Lebewesen. Deren Verschwinden kann nichts Geringeres als eine Kettenreaktion in diversen Ökosystemen auslösen.

An dieser Entwicklung sind einzig wir Menschen schuld. Der zunehmende Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft reduziert die Nahrungsgrundlage der Vögel, die Insekten. Gleichzeitig finden die Tiere inmitten eines immer intensiveren und großflächigeren Ackerbaus keine Brutplätze mehr. Ein Gegensteuern ist dringend notwendig: Landwirtschaft muss immer auch an Naturschutz gekoppelt sein. Davon sollte die Vergabe von öffentlichen Zuschüssen abhängig gemacht werden.

Der berühmte Physiker Albert Einstein hat einmal gesagt: „Wenn die Biene von der Erde verschwindet, dann hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben.“ Dass der Physiker mit vielem Recht hatte, wissen wir heute.

