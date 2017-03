Kommentar zum Maghreb-Votum: Eine symbolische Frage

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Die schwarz-grüne Koalition, die in Hessen seit drei Jahren harmonisch zusammenarbeitet, wird häufig als Modell für den Bund gehandelt. Dass ein solches Bündnis auf Bundesebene aber keineswegs so leicht zu schmieden wäre wie in Ländern oder Kommunen, zeigt die Abstimmung im Bundesrat über die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. Eine Bundesregierung kann ideologischen Grundsatzfragen nicht einfach ausweichen, indem sie auf die nächst höhere Ebene verweist oder sich bei Entscheidungen enthält, wie es die Länder mit grüner Regierungsbeteiligung mit Ausnahme von Baden-Württemberg gestern getan haben.

Eine Bundesregierung muss auch dann gemeinsame Entscheidungen treffen, wenn es um ideologische Fragen geht – wie etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und auf dieser Ebene stehen sich CDU und Grüne eben doch längst nicht so nah wie SPD und Grüne. Oder CDU und FDP. Genau solche Fragen sind es aber, die potenzielle Regierungspartner gedanklich durchspielen müssen, um zu entscheiden, ob tatsächlich ein handlungsfähiges Regierungsbündnis in Berlin möglich wäre. Das gilt im Übrigen nicht nur für Schwarz-Grün, sondern auch für Rot-Rot-Grün. Denn genauso wie Grüne und CDU keineswegs in allen wichtigen Fragen auf einen gemeinsamen Nenner kämen, wären die Linken in einer Koalition mit SPD und Grünen vor allem in der Außenpolitik ein schwieriger Partner.

Enthalten hat sich gestern aber auch die rheinland-pfälzische Landesregierung, in der die FDP an der Seite von SPD und Grünen sitzt. Nun hätte die FDP allein sicher für das Gesetz gestimmt, aber hier gilt die gleiche Regel wie in Hessen und anderen Ländern: Wenn sich die Regierungspartner nicht auf eine gemeinsame Position einigen können, enthalten sie sich im Bundesrat.

Für die Grünen war das gestern ein Triumph, konnten sie doch mit den vielen Enthaltungen das Gesetz zu Fall bringen. Denn im Bundesrat zählen eben nur die Ja-Stimmen. Für die CDU hingegen ist das Scheitern des Gesetzes eine Schlappe. Wollten die Christdemokraten doch mit diesem Thema das Symbol an ihre Wähler senden, dass nun härter durchgegriffen wird gegen Nordafrikaner, die in Deutschland häufiger straffällig werden als Flüchtlinge aus anderen arabischen Ländern; Und deren Abschiebung sich oft schwierig gestaltet, weil die Heimatländer wenig kooperativ sind bei der Beschaffung von Papieren.

Jenseits der Parteilinien haben aber ohnehin alle Beteiligten zumindest leichte Zweifel an der Sicherheit der Maghreb-Staaten. Ebenso wissen auch die Verhinderer des Gesetzes, dass Menschen, die in Algerien oder Marokko etwa wegen ihrer sexuellen Orientierung mit Verfolgung rechnen müssen, in Deutschland auf jeden Fall ein individuelles Recht auf Asyl haben. Betrachtet man außerdem die relativ geringen Fallzahlen, wird klar, dass es bei dem Gesetz ohnehin im Wesentlichen um Symbolpolitik ging. Seite 1

