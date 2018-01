SPD: Kommentar zum SPD-Parteitag: Schulz ist als Parteichef angezählt

Martin Schulz hat Recht: Es war ein „Schlüsselmoment“ in der Geschichte der Sozialdemokratie , als die Genossen heute über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden. Gerade so gelang es dem Parteichef mit einer eher schwachen Rede, die Tür zu Gesprächen mit der Union aufzuschließen. Eine Tür, die er nach der Bundestagswahl zunächst selbst zugeschlagen hatte – und zwar mit Wucht. Diese Wucht schlug ihm gestern entgegen, als er seinen der Staatsraison geschuldeten Meinungsumschwung vortrug –ohne einen Fehler einzugestehen.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler

Tatsächlich wäre es den Wählern, die der SPD ihre Stimme gegeben haben in der Hoffnung, dass möglichst viele ihrer Wahlversprechen in einer neuen Regierung umgesetzt werden, schwer vermittelbar gewesen, auf die Errungenschaften, die schon mit der Union ausgehandelt sind, einfach zu verzichten. Denn es ist ja keineswegs sicher, dass eine Erneuerung der SPD in der Opposition wirklich erfolgreicher wäre. Ebenso denkbar wäre ein weiter voranschreitender Bedeutungsverlust der altehrwürdigen Arbeiterpartei, der die klassische Wählerklientel abhanden gekommen zu sein scheint. Denn wie der frühere SPD-Fraktionschef Franz Müntefering einmal sagte: „Opposition ist Mist.“ Auch Müntefering war aus aktuellem Anlass zwar zwischenzeitlich davon abgerückt. Jetzt setzen aber alle ihre Hoffnung darauf, dass die Erneuerung der Partei trotz einer erneuten Regierungbeteiligung gelingen kann – und zwar vielleicht sogar besser. Denn nur an den Schalthebeln der Macht können die Genossen den Wählern beweisen, dass sie die Republik sozial gerechter machen. In der nun anvisierten Regierung könnte die SPD gar einige ihrer „Herzensanliegen“ umsetzen, wie es Parteivize Malu Dreyer aus Mainz gestern euphorisch nannte – vorausgesetzt natürlich, die Basis segnet am Ende den Koalitionsvertrag ab.

Doch für wahre Euphorie bot dieser Parteitag wahrlich keinen Raum: Zu schicksalhaft war die Entscheidung, zu schwach die Mehrheit für die Parteiführung, zu spärlich der Applaus für den Parteichef und zu gespalten bleibt die Partei zurück, die sich noch vor weniger als einem Jahr so geschlossen hinter dem Mann aus Würselen versammelt hatte, auf dem so große Hoffnungen ruhten.

Egal, wie viele Details die SPD-Unterhändler bei den nun folgenden Koalitionsgesprächen noch durchsetzen können: Martin Schulz wird sich von seinem schlecht verkauften Wendehals-Manöver kaum erholen können. Kurzfristig hat die knappe Mehrheit ihm gestern den Kopf gerettet, doch mittelfristig ist er als Parteichef angezählt.

Unabhängig von seiner Person steht die SPD aber nun vor der großen Chance und der ungleich größeren Herausforderung, die Regierungerfolge ihrer Partei künftig geschickter herauszustellen als in der Vergangenheit und auf diesem Weg der Sozialdemokratie in Deutschland eine Zukunft zu geben.