Kommentar zum Wahlkampf: Die Jungen kommen zu kurz

Der Wahlkampf ist nicht langweilig. Auch die Behauptung, dass die Parteien im Bundestag sich programmatisch kaum unterscheiden ist falsch. Trotzdem gehen viele Debatten an den wichtigsten Anliegen von jungen Menschen vorbei. Denn der Diskurs dreht sich meist um Details. Exemplarisch dafür ist die Debatte um die Pflege, für die Martin Schulz in der Wahlarena einen Neustart versprach. Im Kern seiner Forderung stehen mehr Pflegeplätze und eine bessere Bezahlung des Personals. Das ist dringend notwendig, keine Frage. Dazu bräuchten wir jedoch eine Auseinandersetzung darüber, wie wir einen Neustart in der Pflege am besten organisieren und finanzieren, wenn immer weniger Erwerbstätige immer mehr Pflegebedürftige versorgen müssen.

Es ist symptomatisch für den diesjährigen Wahlkampf. Die Debatte bleibt oft in isolierten Sachfragen stecken. Fragen um das Große und Ganze werden ausgeblendet. Stattdessen konfrontieren Menschen in den Fernsehfragestunden Schulz und Merkel am liebsten mit ihren Einzelschicksalen und wollen wissen, was die Politik ihnen persönlich anzubieten hat. Bestimmt Egoismus die Debatte, bleiben die Anliegen der Jungen auf der Strecke. Die Shell-Jugendstudie von 2015 hat ergeben, dass sich 15- bis 24-Jährige vor allem einen sicheren Arbeitsplatz wünschen. In einer alternden Gesellschaft werde das kein Problem sein, heißt es oft. In der Realität ist das schwieriger. Steigende Mieten, befristete Stellen und unbezahlte Praktika erschweren vielen jungen Menschen trotz guter Ausbildung den Berufseinstieg. Leisten kann sich das nur, wer von den Eltern finanziell unterstützt wird. Jene, deren Eltern nicht über die nötigen Mittel verfügen, haben Pech.

Wie also können wir dafür sorgen, dass junge Menschen genug Geld haben, um unabhängig zu sein? Brauchen wir dazu eine stärkere Umverteilung von Vermögen? Wenn wir keine Antworten auf diese Fragen finden, folgen weitere Probleme. Die Beiträge, die die Jungen nicht zahlen, fehlen später in den Sozialkassen. Im Wahlkampf spielt das kaum eine Rolle. Dasselbe gilt für das Internet. Wer soll das Netz kontrollieren? Und wie? Schon heute verbringen vor allem junge Menschen dort einen großen Teil ihrer Zeit. Die Gesetzgebung hängt den Entwicklungen in der digitalen Welt jedoch weit hinterher. Im Klimawandel sehen junge Menschen zurecht eines der drängendsten Probleme. Doch statt darüber nachzudenken, wie wir die Klimakatastrophe noch abwenden können, sprechen wir lieber über die Zukunft des Diesels.

Wir werden tiefgreifende und teure Reformen benötigen, um all diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Darüber müssten wir sprechen. Dass wir das nicht tun, liegt auch daran, dass junge Menschen im öffentlichen Diskurs unterrepräsentiert sind. Und weil wir Jungen vor allem dazu erzogen wurden, uns anzupassen. Wir sollten uns auf unsere Ausbildung konzentrieren und möglichst den Anforderungen des Arbeitsmarkts entsprechen. Argumentiert wurde mit dem Prinzip des American Dream: Wer sich genug anstrengt, dem wird es später einmal gut gehen. Dieses Versprechen bleibt für viele jedoch unerfüllt. Forscher warnen schon jetzt, dass wir die erste Generation seit dem Krieg sind, der es später wohl schlechter gehen wird als ihren Eltern.

Das muss nicht unbedingt schlimm sein. Vielen von uns ist bewusst, dass wir uns langfristig bescheiden müssen. Es wird darauf ankommen, den richtigen Umgang damit zu finden. Dazu muss man nicht über Details streiten, sondern über Gesellschaftsentwürfe für morgen. Die Jugendstudie macht Hoffnung: Wir Millennials seien zwar angepasst, aber nicht unpolitisch. Es wird Zeit, dass wir uns in Wahlen und Debatten bemerkbar machen. Und dass wir uns alle gemeinsam über die großen Fragen streiten.

