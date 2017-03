Kommentar zur CIA-Affäre: Heuchlerische Aufregung

Dass die CIA nach Gutdünken von deutschem Boden aus Cyber-Spionage im großen Stil betreibt, ist skandalös. Eine faustdicke Überraschung ist es allerdings nicht. Denn trotz der kompromittierenden Snowden-Enthüllungen zu den Spionage-Praktiken der NSA haben sich die USA allenfalls zu einer vagen Absichtserklärung durchgerungen, künftig mehr Rücksicht auf ihre mitunter etwas eigenwilligen Bündnispartner nehmen zu wollen. Mehr ist in den vergangenen vier Jahren trotz der empörten Äußerung von Kanzlerin Angela Merkel („Ausspähen unter Freunden – das geht gar nicht“) nicht geschehen.

Dass die mit zig Milliarden Dollar hochgerüsteten US-Geheimdienste gerade vor dem Hintergrund weltweiter Terror-Hysterie jede technisch vorhandene Möglichkeit nutzen, um ihren unstillbaren Datenhunger zu sättigen, ist hinlänglich bekannt. Getreu dem Trump-Slogan „America First“ nimmt die Weltmacht in ihrem hegemonialen Streben kaum bis keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten vermeintlicher Bündnispartner.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Mirco Overländer

Wem die jüngste Veröffentlichung der Enthüllungsplattform Wikileaks in die Hände spielen, mag vorerst noch ungeklärt bleiben. Der erneute Blick durchs Schlüsselloch der geheimen Informations-Industrie wird aber nicht dazu führen, dass die nun enttarnten US-Geheimdienstoperationen auf deutschem Boden eingestellt werden. Nüchtern betrachtet bleibt dies ein frommer Wunsch, der trotz aller öffentlichen Empörung nicht in Erfüllung gehen wird.

Denn Deutschland ist und bleibt nicht zuletzt aus militärhistorischen und infrastrukturellen Gründen der wichtigste Auslandsstützpunkt der USA. Zudem würden die deutschen Nachrichtendienste ohne Zuarbeit aus dem Pentagon und Langley schlagartig erblinden.

Bevor Datenschutzbeauftragte und Sicherheitspolitiker nun in Washington Konsequenzen einfordern, auf die sie bereits seit den NSA-Enthüllungen vor vier Jahren vergeblich warten, wäre es angebracht, über weitere Aspekte der globalen Cyberspionage nachzudenken. Denn was die USA können, dazu dürften auch andere Länder wie kriminelle Netzwerke in der Lage sein. Ob Industriespionage, Datenmanipulation oder Kraftwerks-Sabotage: Die Konflikte der Zukunft werden sich zunehmend in die digitale Welt verlagern.

Aus Angst vor Attacken aus dem Netz zum digitalen Eremiten zu mutieren, ist keine realistische Option. Sowohl private Nutzer, kleine wie große Unternehmen, als auch die Politik sind gefordert, sich mit den Herausforderungen und Gefahren der Zukunft auseinanderzusetzen. Wenn dies nicht rasch geschieht, wird es zu weitaus folgenschwereren Zwischenfällen kommen als jenen bilateralen Verstimmungen, die auf die jüngsten Wikileaks-Enthüllungen über die CIA folgen könnten. Bericht Seite 3

