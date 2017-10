Kommentar zur EZB: Draghis Optionen

Er hat versprochen zu liefern, und darum wird er es auch machen. Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag über die Leitzinsen entscheidet, dann wird ihr Präsident Mario Draghi einen Hinweis darauf liefern, wie sich sein Haus den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes vorstellt.

Die Erwartungen an dieses Treffen sind groß. Entsprechend groß ist auch das Enttäuschungspotenzial, das mit ihm einhergeht. Denn eines wird diese Sitzung ganz gewiss nicht bringen: den lange erwarteten Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes.

Bild-Zoom Stefan Wolff

Vielleicht fährt die EZB im November oder zum Jahreswechsel ihre Anleihekäufe zurück. Mehr wird aber nicht drin sein. Die Konjunktur im Euroraum läuft zwar besser als gedacht – die Stimmung in den Unternehmen ist so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr –, doch das von Draghi ausgegebene Inflationsziel ist noch lange nicht erreicht. Eine angestrebte Teuerungsrate von zwei Prozent liegt in relativ weiter Ferne. Von daher kann die EZB auch weiterhin eher zurückhaltend agieren, und sie wird es auch tun. Schließlich benötigen viele Banken (nicht nur im Süden der Währungsgemeinschaft) weiter billiges Geld. Das Finanzsystem ist angreifbarer als es erscheint. Die Unsicherheiten rund um die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens haben ein entscheidendes Pfund in die Waagschale in Richtung Unwägbarkeit geworfen. Die EZB wird die Entwicklungen auf der iberischen Halbinsel genauestens beobachten, ohne freilich am kommenden Donnerstag darauf explizit einzugehen.

Fazit: Der deutsche Sparer ersehnt flehentlich höhere Zinsen, auf das sein Sparbuch Erträge bringe. Das Flehen wird weitgehend nicht erhört werden. Ein großer Rest des Euroraums ist noch nicht bereit dafür. Vor ein paar Jahren war Deutschland der kranke Mann Europas. Jetzt ist Geduld gefragt.