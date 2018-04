Kommentar: Kovac-Wechsel: Ein einziges PR-Desaster

In der Fußball-Bundesliga hat heutzutage fast jeder für fast alles einen Berater. Psyche, Ernährung, Medienarbeit: Es tummeln sich Legionen von Experten. Das ist bei Bayern München so und inzwischen auch bei der Frankfurter Eintracht.

Aber niemand von den vielen PR-Spezialisten auf beiden Seiten hat es geschafft, das beispiellose Desaster zu verhindern, welches rund um die Verpflichtung von Niko Kovac als neuem Trainer von Bayern München zu beobachten ist.

Im Kern geht es schon lange nicht mehr um die Tatsache, dass die Bayern eine Ausstiegsklausel im Vertrag des Eintracht-Trainers nutzen. Niemand missgönnt Kovac seinen Karrieresprung. Es geht darum, dass alle Beteiligten die Öffentlichkeit weiterhin für dumm verkaufen wollen.

Vor allem die Münchner Seite, die sich zum Beispiel über das Geburtstagstreffen mit den Kovac-Brüdern vor ein paar Wochen in geradezu hanebüchener Weise geäußert hat.

In der Frankfurter Medien-Abteilung war immerhin die Erkenntnis gereift, dass der Trainer vielleicht doch noch einmal etwas ausführlicher zur Sache Stellung nehmen sollte. In etwas entspannterer Atmosphäre, ohne die aufgeheizte Stimmung vor und nach den letzten Spielen. Und vielleicht auch etwas offener.

Aber auch diese Chance hat Niko Kovac nicht wirklich genutzt. Er bleibt bei seiner Version, dass er das Vertragsangebot aus München erst am vergangenen Donnerstag am Telefon erhalten hat. Immerhin ergänzt um den Hinweis, dass man im „Dorf“ Bundesliga natürlich immer auch über Freunde und Bekannte vom Interesse an seiner Person erfahre.

Die entscheidende Frage, ob er nicht doch in jüngerer Zeit persönlich mit Bayern-Verantwortlichen verhandelt und Konzeptionen entworfen habe, ließ Kovac aber erneut unbeantwortet.

Ende Januar hatte er noch darauf verwiesen, „zu 100 Prozent“ keinen Kontakt nach München zu haben. Ein Club wie die Bayern mit ihrem weltweitem Renommee verpflichtet einen seiner wichtigsten Angestellten aber nicht mal so nebenbei am Telefon.

So behält die Sache ihr Geschmäckle. Trotz Legionen von Experten. Ein PR-Desaster eben.