Kommentar: Kurden: Die Angst der Türken

Was sich derzeit in Nordsyrien abspielt, ist eigentlich unvorstellbar. Da führt der Nato-Partner Türkei eine militärische Offensive gegen die kurdische Miliz YPG, die zuvor vom Nato-Oberboss USA für den Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) aufgerüstet worden war. Jetzt, da dieser vor allem von den Kurden mit hohem Blutzoll geführte Krieg gegen den IS weitgehend erfolgreich abgeschlossen wurde, werden sie zur Belohnung von der türkischen Armee zum Teil mit deutschen Panzern niederkartätscht – und die Nato-Partner belassen es inklusive Berlin bei milder Kritik.

Nun wissen wir, dass die Gemengelage im Nahen und Mittleren Osten manchmal unüberschaubar ist. Wenn nach dem Prinzip „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ aus - und aufgerüstet wird, können schon mal böse Irrtümer entstehen. Unvergessen ist beispielsweise, wie die USA in den 1980er Jahren in Pakistan eine Gruppe von Koranstudenten namens Taliban für die Befreiung des gerade von den Sowjets besetzten Afghanistans aufbauten. Mit der Vertreibung der Sowjets klappte es zwar. Aber wir wissen alle, wie die Geschichte weiterging. 2001 sah sich die Nato gezwungen, Krieg gegen die Taliban zu führen, weil sie Osama bin Laden und den Terroristen vom 11. September Zuflucht boten.

Doch im aktuellen Konflikt liegt der Fall anders. Die Kurden sind nicht auf die Seite des Bösen gewechselt. Sie sind den Türken und anderen stets dann ein Dorn im Auge, wenn sie Stärke zeigen. Denn dann könnten sie wieder den Traum eines eigenen kurdischen Staates träumen, der ihnen immer nur in kurzen Episoden und bruchstückhaft vergönnt war.

Die Kurden gelten als größtes Volk ohne Nationalstaat. Die 25 bis 30 Millionen Kurden sind auf vier Staaten verteilt: Außer in der Türkei und Syrien gibt es noch starke kurdische Minderheiten im Iran und Irak. Alle jene Länder versuchen, die Kurden kleinzuhalten. Im Nordirak haben sie sich weitgehende Autonomie erkämpft. Und jetzt auch in Nordsyrien.

Die Türkei, die anfangs zu wenig gegen den IS getan und ihn vielleicht sogar mit aufgerüstet hat, versucht jetzt die kurdische Freiheitsflamme auszutreten, damit sie nicht auf das eigene Territorium übergreift. Bei aller Sympathie für das Nationalgefühl der Kurden muss aber auch ihnen gegenüber vor Naivität gewarnt werden. Sehr viele Kurden sympathisieren mit der kommunistischen PKK, zu deren Programm auch die Gewalt gehört. Nicht von ungefähr gilt sie in Deutschland als Terrororganisation, deren Embleme in der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden dürfen. Hier zieht Deutschland immer wieder türkische Kritik auf sich, weil Berlin zu nachlässig bei der Verfolgung von Verstößen gegen diese Auflage sei.

Umgekehrt gibt es aber klare Hinweise, dass die dem türkischen Staat zugehörige Religionsbehörde Ditib die Freitagsgebete in Moscheen zur Verherrlichung des Krieges gegen die Kurden nutzt. Das ist ein klarer Missbrauch der Religion und zeigt, welch Geistes die Ditib ist: kleingeistig wie Erdogan.

In jedem Fall muss beiden Konfliktparteien, Türken und Kurden, klargemacht werden, dass in Deutschland keine Stellvertreterkriege wie die jüngste Massenschlägerei am Flughafen von Hannover geduldet werden. Die Bilder von Kurden und Türken, die sich in den 1990er Jahren blutige Schlachten auf Rastplätzen lieferten, sind noch in unseliger Erinnerung.

