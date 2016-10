Leben in der Grauzone

Das war wohl etwas zu vorschnell, was der Bundestag gestern beschlossen hat. Das neue Gesetz über den Bundesnachrichtendienst (BND) erlaubt den Geheimdienstlern künftig, Internetknotenpunkte in Deutschland anzuzapfen, um E-Mails und Telefonate zwischen Ausländern im Ausland auszuforschen. Bei dieser Entscheidung war offenbar der Wunsch der Großen Koalition, dass der BND mit seinen neuen Befugnissen aus der Grauzone von Recht und Unrecht herausgeholt wird und auf rechtlich korrekten Füßen gestellt gegen den „ausländischen“ Terrorismus ankämpfen kann.

Was in jüngster Zeit in den Dunstkreis der Öffentlichkeit über den BND gelangte, war eher ernüchternd als aufklärend. Erinnert sei nur an die „Zusammenarbeit“ mit dem amerikanischen Geheimdienst NSA, der bekanntlich alles und jeden ausforscht.

Schreckliche Terrorattacken, wie die in Paris und Brüssel, konnten trotz der weltweiten, flächendeckenden Abhöraktionen der westliche Geheimdienste nicht verhindert werden. Überhaupt gibt es wenige Fälle, bei denen Massenausspähungen Terrorattacken verhindert haben.

Dagegen gibt es in der Geheimdienst-Historie wesentlich mehr belegte Fälle, wo Geheimdienste im rechtsstaatlichen Zwielicht operierten. Vor diesem Hintergrund wäre es besser gewesen, wenn die Großkoalitionäre den Konsens mit den vielen Kritikern des neuen BND-Gesetzes gesucht hätten.

