Ja, der Ellenbogenschlag des Frankfurters David Abraham gegen den Hoffenheimer Sandro Wagner hätte mit einem Platzverweis geahndet werden müssen. Dass Christian Dingert die Szene so bewertete, dass die Partie mit einem Freistoß für die Eintracht fortgesetzt wurde, ist verblüffend. Doch das kann passieren, Schiedsrichter sind bekanntlich auch nur Menschen und dürfen noch immer nicht von Videobeweisen unterstützt werden.

Was aber eigentlich nicht passieren darf, ist, dass ein Bundesliga-Referee in den 90 Spielminuten seine Linie völlig verliert. 52 Minuten lang hatte Dingert den Verdacht erweckt, er habe eine größere Summe darauf gewettet, dass er diese Partie ohne Verwarnung zu Ende bringen wird. Und am Ende zückte er so häufig den gelben sowie gegen Timothy Chandler sogar den roten Karton, als ob er sich mit zusätzlicher Gymnastik warmhalten wollte.

Kein Wunder, dass dann eine Partie zwischen zwei sowieso kampfeslustigen Mannschaften aus dem Ruder läuft. Dass Spieler und sogar ansonsten ruhige Trainer aneinander geraten.

So schlechte Schiedsrichterleistungen in dieser Saison haben aber auch ihre gute Seite. Nachdem man beim DFB den Videobeweis so gehasst hat wie der Teufel das Weihwasser, so soll er in der Bundesliga zu Beginn der kommenden Spielzeit vorzeitig eingeführt werden. Wie heißt es doch so schön: Lieber spät als nie.

