Lukas Nikolov 2.0?

Es ist immer das gleiche Lied: Besitzt ein durchschnittlicher Fußball-Bundesligist einmal einen überdurchschnittlichen Spieler, dann sitzt der Profi bei Gesprächen über eine Vertragsverlängerung immer auf der besseren Seite des Verhandlungstisches. Das ist auch bei Lukas Hradecky so.

Der Vertrag des Finnen mit Eintracht Frankfurt läuft noch bis 2018. Lange hin, könnte man meinen. Doch der Verein weiß, dass er in diesem Sommer letztmals richtig Kohle für den Finnen erhalten könnte. Es sei denn, es gelingt, den Vertrag frühzeitig zu verlängern. Ansonsten: Sebastian Rode lässt grüßen, der am Ende für null Euro zu den Münchner Bayern wechseln konnte.

Das ist für einen Verein, der um sportliche Verbesserungen kämpft, total unerquicklich. Aber so ist seit dem Bosman-Urteil nun mal das Profigeschäft. Lucas Hradecky ist ein starker Keeper, mehr noch: Er ist ein geiler Typ, er könnte zur neuen Gallionsfigur der Adlerträger werden, wenn „Fußballgott“ Alex Meier aufhört oder noch mal in den USA sein Glück versucht. Hradecky ein „Nikolov 2.0“? Ein sehr charmanter Gedanke.

Vielleicht aber auch nur Wunschdenken. Denn bei aller Herzlichkeit, bei aller Offenheit: Der Finne weiß, dass am Main keine Spitzengehälter gezahlt werden können. In der sensationellen Vorrunde wuchsen auch bei den Spielern europäische Träume. Die sind derzeit, nach fünf Niederlagen am Stück, stark gefährdet. Nun folgen zwei Heimspiele. Werden beide gewonnen oder zumindest vier Punkte geholt, da wird dann auch Hradecky denken: Vielleicht klappt’s ja doch mit Europa – und dann auch mit einer Vertragsverlängerung.