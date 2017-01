Mainzer Methode

Viel mehr als ein Achselzucken löste dieser unaufgeregte Abschied unter den Verantwortlichen nicht aus, bei aller Wertschätzung. Der Wechselfall Malli war zwar für Mainzer Verhältnisse kein ganz gewöhnlicher und immerhin teuer genug für einen Vereinsrekord. Er war aber wegen einer Ausstiegsklausel ja auch gar nicht zu verhindern, allein deshalb schon über kurz oder lang absehbar, und überhaupt sind derlei Geschäftsmodelle bei Mainz 05 Methode, mehr noch: Sie sind eine wichtige Zutat des Erfolgsrezepts, mit dem sich der selbst ernannte Karnevalsverein in der ersten Klasse des deutschen Fußballs etabliert hat.

Vor fünfeinhalb Jahren kam Yunus Malli ablösefrei aus der Gladbacher Jugend, nun ist der Deutsch-Türke aus Kassel für satte 12,5 Millionen Euro weitergezogen nach Wolfsburg. Junge Spieler auf höhere Ebenen entwickeln und irgendwann für möglichst viel Geld verkaufen: Das hat in Mainz bei Malli ebenso prächtig funktioniert wie zuvor bei Schürrle, Geis und zwei, drei anderen. Will man sich als Club dieser Größenordnung selbst weiter entwickeln, muss man hinnehmen, dass der wirtschaftliche Gewinn erst einmal einen sportlichen Verlust bedeutet – und eben nach neuen Mallis suchen. In Mainz hat man da Erfahrung. Fragt sich nur, ob der neue Sportchef Schröder ein ähnlich gutes Händchen hat wie Vorgänger Heidel. Zuzutrauen ist es ihm.