Manager-Schreck als Berater

Carl Icahn ist der wohl berüchtigste „Rambo-Investor“ weltweit – und einer der aggressivsten. Sein Privatvermögen von rund 17 Milliarden Dollar (laut Forbes, was Platz 43 auf der Liste der reichsten Menschen bedeutet) verdankt der 80-jährige Firmenjäger-Veteran höchst zweifelhaften Methoden: Immer wieder beteiligt er sich an Konzernen, treibt die Manager mit öffentlichen Angriffen und Hauptversammlungs-Putschversuchen vor sich her und plant in der Regel, die Zerschlagung des Unternehmens zu erreichen.

Berühmt wurde Icahn 1985 durch die lukrative, aber Job-killende Zerstückelung der US-Fluggesellschaft TWA. Auch bei Texaco und Apple hat er viel Geld verdient, Ebay sogar zur Abspaltung von Paypal gezwungen. Der Manager-Schreck gilt als eines der Vorbilder des Spekulanten Gordon Gekko in Oliver Stones Spielfilm „Wall Street“, ihm wird das auch im Film vorkommende Zitat „Wenn Du einen Freund brauchst, kauf’ Dir einen Hund“ zugeschrieben.

Immer wieder hatte der Firmenraider Ärger mit FBI und Börsenaufsicht – sowie mit Verstößen gegen Insider-Regeln: Vorwürfe gab es beispielsweise in Zusammenhang mit seinen Beteiligungen bei Clorox und Herbalife. Zuletzt liefen die Geschäfte des aktivistischen Aktionärs auch nicht mehr so prächtig, die Rating-Agentur Standard & Poor’s stufte seine Firma IEP im Mai wegen Problemen bei den Investments in CVR Energy und Federal-Mogul auf Ramschniveau herab. 350 Millionen Dollar verbrannte der leidenschaftliche Pokerspieler, ebenfalls dieses Jahr, mit dem Casino „Trump Taj Mahal“ in Atlantic City.

Nun soll er Berater für Regulierungsfragen des künftigen US-Präsidenten Donald Trump werden und bei der Suche nach einem Nachfolger für die oberste Börsenaufseherin Mary Jo White helfen. Das heißt wohl, den Bock zum Gärtner zu machen.

Die Personalie zeigt aber, wohin die Politik unter Donald Trump tendieren könnte: Icahn wird die Deregulierung vorantreiben; vor einem Jahr hatte er vorgeschlagen, mit einer niedrigen Abgeltungssteuer von acht bis zehn Prozent US-Konzerne dazu zu bewegen, ihre im Ausland gebunkerten Milliarden zu repatriieren. Trump hatte auch Icahns Nominierung als Finanzminister ins Gespräch gebracht, was dieser jedoch ablehnte. Die Ernennung des China-Kritikers Peter Navarro wiederum deutet auf mehr Protektionismus vor allem gegenüber dem Reich der Mitte hin; der künftige Außenminister, Exxon-Boss Rex Tillerson, hat jedoch beste Beziehungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin.

Zudem berief der designierte Präsident erneut Milliardäre ohne jede Politikerfahrung in seine Mannschaft. Seit seiner Wahl am 8. November hat er damit einen Zirkel aus Superreichen, Generälen und Ultrakonservativen um sich geschart, nachdem er sich im Wahlkampf noch als Kandidat der kleinen Leute präsentiert hatte.