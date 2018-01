Weirich am Montag: Maßloser Löschdurst

Kommentar zur Eintracht In Wahlkabine nichts zu suchen

Selbstverständlich darf sich der Präsident eines Sportvereins zu seinen politischen Vorstellungen äußern. Nur eines muss in einer freiheitlichen Demokratie klar sein: Was die Mitglieder seines Vereins in der Wahlkabine tun, geht ihn schlicht und ergreifend nichts an.