Kommentar: #MeToo: Sexismus auf der Berlinale

Insgesamt 400 Filme werden bei den Berliner Filmfestspielen bis 25. Februar vorgestellt. Doch in die Gespräche über die jüngsten Kinowerke aus aller Welt hat sich sogleich die #MeToo-Debatte über sexuellen Missbrauch gedrängt. Auch ein Gast des Festivals, der südkoreanische Regisseur Kim Ki Duk, ist entsprechenden Anfeindungen ausgesetzt. Jeden Tag gibt es neue Beschuldigte. Die Verdächtigungen wuchern. Selbstverständlich muss schweren Vorwürfen (Vergewaltigung) nachgegangen werden. Die Aufklärung lange zurückliegender Ereignisse ohne Zeugen ist aber oft unmöglich. Und so wird zusehends deutlicher, wie sich die gesamte Filmbranche bei der Behandlung der Vorfälle in sich selbst verstrickt hat.

Denn es ist ja nicht die Justiz, die hier nach den Grundsätzen des Rechts Strafanzeigen entgegennimmt, Beweise sichert, möglicherweise Anklage erhebt und Urteile fällt. Es ist eine willkürliche politische Moral, die hier waltet und die Misshandelten dort entdeckt, wo sie meint, sie sehen zu müssen: Mal sind es Schauspielerinnen, die sich als Frauen von Männern gedemütigt fühlen, mal Kabelträger, die sich als Geringverdiener von homosexuellen Stars mit Millionengagen entwürdigt sehen. Die politische Moral fällt ihre eigenen Todesurteile. Just zum Berlinale-Beginn startete in den Kinos der Film „Alles Geld der Welt“, aus dem der beschuldigte Hauptdarsteller Kevin Spacey herausgeschnitten wurde. Ein größerer künstlerischer Gewaltakt, bewirkt von aggressiven möglichen Opfern gegenüber einem verteidigungslosen möglichen Täter, ist kaum denkbar.

In den Studios von Hollywood und Babelsberg werden jetzt Beschwerdestellen eingerichtet, Verträge mit beschuldigten Produzenten und Regisseuren überprüft. Das Misstrauen führt die Feder. Dabei ist im Gewerbe der Verführung, wo alle unablässig ihre Reize verkaufen müssen, das Gemisch aus Macht und Erotik nichts Neues. Verändert hat sich nur die gesellschaftliche Stimmung. Aus der früheren Freizügigkeit, von beiden Geschlechtern gepflegt, ist strenger, politisch links ausgerichteter Feminismus geworden, mit Sex als beruflichem Kampfmittel, weil Frauen nach oben wollen, dort hin, wo die Männer sind. Für deren Beseitigung genügt die Rufschädigung.

Auf Dauer werden Hollywood und Babelsberg, werden die Filmfestivals und Preisgalas den Überbietungswettbewerb der Entrüstung beenden und inhaltlich wieder zu den Filmen zurückkehren müssen. Das ist die Filmbranche sich selbst schuldig und zumindest in Deutschland auch den öffentlichen Fördergeldern. Denn das, worum es am Ende geht, beginnt am Drehort mit den zwei Worten „Kamera läuft!“. Zwei hervorragende Schauspieler haben in den vergangenen Tagen in der Sexismus-Debatte zu Besinnung gemahnt: Heike Makatsch und Ulrich Tukur. Ihre persönliche #MeToo-Kampagne lautet: Auch ich bin gegen Meinungsdiktatur und Vorverurteilung, für die Unschuldsvermutung, bis zum Beweis des Gegenteils.

