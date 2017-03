Weirich am Montag: Merkel-Kritiker machen mobil

Am Wochenende machten im „politischen Hoftheater“ der kurfürstlichen Residenzstadt Schwetzingen innerparteiliche Kritiker Angela Merkels mobil. Zeitgleich mit dem Landesparteitag der baden-württembergischen CDU sowie am Jahrestag der Römischen Verträge und einen Tag vor der saarländischen Landtagswahl formierte sich die Basisbewegung „Freiheitlich Konservativer Aufbruch in der Union“, ein Netzwerk von unzufriedenen Mitgliedern in der CDU/CSU. In einem Manifest fordert die nicht integrierbare „Selbsthilfegruppe“, wie CDU-Bundesvize Thomas Strobl spottet, einen besseren Schutz der Außengrenzen, eine Obergrenze für den Flüchtlingszuzug, eine Rückbesinnung auf eine föderale Europäische Union und eine Abkehr von der Energiewende.

Merkel ist darüber „not amused“. Vor Jahren stoppte sie durch ihren Generalsekretär noch den wertkonservativen Berliner Kreis. Merkel wolle keine Flügel, hieß es, Friedhofsruhe wurde als Einigkeit ausgegeben.

Seit dem SPD-Hype um Martin Schulz weiß Merkel, dass sie Wahlkampf führen muss. Eine Disziplin, die der emotionslosen Regierungschefin nicht liegt. Wer wie Merkel nach dem letzten CDU-Bundesparteitag und den Mehrheitsbeschlüssen zur doppelten Staatsbürgerschaft als Parteivorsitzende flugs erklärt, diese würden ohnehin nicht umgesetzt, lässt eine gewisse Verachtung für die Partei erkennen. Gerade jetzt wäre es wichtig, die Seele der schwer gebeutelten Partei zu streicheln.

Ihrem glücklosen Generalsekretär Peter Tauber hat sie jetzt den Wahlkampfstrategen Joachim Koschnicke zur Seite gestellt. Der nicht untalentierte Gelnhäuser Tauber, Enkel eines republikweit bekannten Apothekers, fand nie die richtigen Rezepte gegen den politischen Gegner, was bei Merkels Flüchtlingspolitik der offenen Grenzen auch nur schwer möglich war. Eine Wahlschlappe folgte der anderen, Tauber verhedderte sich in einer Sexismus-Affäre, dämonisierte die AfD über Gebühr und verglich FDP-Chef Lindner mit AfD-Vize Alexander Gauland.

Merkel ist keine Wahlkämpferin, ihre „Generäle“ waren nie Kampagneros. Rupert Polenz sah im Oktober 2000 schon nach einem halben Jahr ein , dass er den Job nicht kann, bis heute verehrt er Merkel geradezu hymnisch. Sein Nachfolger Laurenz Meyer bezeichnete Polenz als „Missgriff der Parteivorsitzenden“, bescheinigte sich eine lange Amtsdauer, weil Merkel nicht dauernd die Pferde wechseln könne. Nach vier Jahren musste er allerdings gehen, als Zahlungen eines Stromkonzerns an ihn bekannt wurden.

Wer wie Ronald Pofalla – der Nächste – so gut wie keinen Wahlkampf führte, war Merkel am liebsten. Der heutige Bahnvorstand verkaufte seine Strategie als „asymmetrische Demobilisierung“, was bei einem schlafenden Gegner und einer angeblich alternativlosen Regierungspartei funktionierte. Einen Kurs, den Hermann Gröhe fortführte, wofür er mit einem Kabinettsposten belohnt wurde.

politik@fnp.de