Frankfurter Musikmesse: Musikmarkt im Wandel

Messen bilden Märkte ab – nicht mehr und nicht weniger. Natürlich trauern viele in Frankfurt den guten alten Zeiten auf der Musikmesse nach, als die Hallen vor lauter Ausstellern schier aus allen Nähten platzten.

Doch die Zeiten haben sich geändert: Ein Klavier ist für Bürgerstöchter längst keine Pflicht-Anschaffung mehr, rebellische Söhne brauchen ebenso wenig eine Gitarre – das Smartphone hat die Instrumente als Lifestyle-Attribut abgelöst. Mit den kleinen Geräten kann jedermann nicht nur Musik hören, sondern auch komponieren oder produzieren. Einen Kopfhörer dafür besitzt natürlich jeder, und zunehmend auch Boxen, denen das Smartphone alle vorstellbaren Klänge entlocken kann.

Dieser Wandel spiegelt sich auf dem Messegelände. Längst hat der einstige Hinterstübchen-Ableger für Veranstaltungstechnik die einstige Stamm-Veranstaltung eingeholt, was Ausstellerzahl und vermietete Fläche angeht – so wie Kopfhörer und Boxen am Markt heute wichtiger sind als Klaviere oder Gitarren. Und die Zeichen stehen bei der „Prolight+Sound“ auf anhaltendem Wachstum, während die Musikmesse weiter schrumpft und Frankfurt zunehmend hinter die Konkurrenz-Veranstaltungen in den größeren Kundenmärkten USA und China zurückfällt. Im Rückblick war es die richtige Entscheidung der Messegesellschaft, voll auf das Zukunftssegment Veranstaltungstechnik zu setzen und ihm die Vorzeige-Hallen im Ostteil des Geländes freizumachen.

Events, Live-Entertainment und Konzerte boomen, kein Internet kann sie ersetzen. Anders als für CDs geben die Verbraucher Geld aus für Eintrittskarten – und schaffen so Bedarf für moderne Event- und Medienausstattung. Denn der Wettbewerb unter den Veranstaltungsstätten in Deutschland ist hart. Stadt-, Mehrzweck- und Konzerthallen müssen, wollen sie am Markt bestehen, stets auf dem neuesten Stand der Technik sein und kräftig investieren.