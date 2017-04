NHL: Auf Kosten der Spieler

„Amerika zuerst“, sagt Donald Trump. Ein Motto, das die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL schon lange vor dem US-Präsidenten von sich gegeben hat. Hauptsache die NHL-Clubs erzielen den bestmöglichen Profit. Weltmeisterschaften? Olympische Spiele? Nebensache. Aus diesem Grund will die NHL ihre Saison während Olympia 2018 nicht unterbrechen und Spieler abstellen. Die NHL hätte offenbar nur dann Pause gemacht, wenn das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Einnahmeausfälle ausgeglichen hätte. Das IOC lehnt das ab.

Sicher tummeln sich in der NHL die weltbesten Spieler. Doch diese kommen längst nicht nur aus den USA oder Kanada. Und ein Miteinander heißt nehmen und geben. Die Bosse der NHL nehmen nur. Wenn sie doch geben müssen, lassen sie es sich teuer bezahlen.

Schon 1977 musste das Championat auf den unsinnigen Termin Mai verschoben werden, damit Kanada mit seinen Profis auf die internationale Bühne zurückkehrt. Und heute dürfen Spieler während der WM nach und nach als Verstärkung kommen. Wo gibt’s so was?

Die meisten NHL-Spieler wollen zu Olympia. Schließlich ist Olympia auch für ihren Marktwert gut – und damit letztlich auch für die NHL. „Na und“, sagt NHL-Boss Gary Bettman. „Drei Wochen NHL-Pause gleich drei Wochen ohne Einnahmen.“ Geht es um den World Cup in Kanada, will man alle Spieler dabei haben. Der Gewinn fließt ja in die Taschen der NHL. Das olympische Eishockey gleicht so nur noch dem bedeutungslosen „Fußballturnier unter den fünf Ringen“. Eine Schande – und bedauerlich. Für die Fans, fürs Eishockey, aber auch für Spieler, die um die Möglichkeit kommen, sich mit den Besten der Welt zu messen.