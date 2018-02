Kommentar zum Datenschutz: Nachlässig

Es ist unbegreiflich, dass einige der größten Konzerne der Welt eine so lange Leitung haben. Ende Mai tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Spätestens bis dahin müssen auch Unternehmen mit Sitz in den USA die Gesetze der EU einhalten, wenn sie von europäischen Nutzern nicht verklagt werden wollen. Der Fall Max Schrems statuierte ein Exempel und etablierte das Recht auf Vergessen, was in der neuen Grundverordnung festgeschrieben wird. Und dass der EU-Verbraucherschutz für alle Nutzer in der Gemeinschaft gilt, ist nur logisch – Konzerne können sich nicht einfach darauf berufen, dass ihr Geschäftssitz in Silicon Valley liegt. Besonders die jüngere Vergangenheit sollte Facebook, Twitter und Co. eine Warnung sein, was ihnen bei Nichteinhaltung europäischer Datenschutzgesetze droht.

Die Kommission war in den vergangenen Jahren nicht zimperlich beim Verteilen von Bußgeldern, Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ließ sich weder von Facebook noch von Apple einschüchtern. Dabei geht es nicht nur um die Strafen, sondern auch den möglichen Verlust von Nutzern. Denn das Bewusstsein über die eigenen Daten und deren möglicher Missbrauch ist bei vielen Nutzern gewachsen. Das sollten die großen sozialen Netzwerke nicht unterschätzen. Im Gegenteil. Sie täten gut daran, ihren Kunden schon jetzt das Gefühl zu vermitteln, dass ihre Daten bei ihnen gut aufgehoben sind – dann aber auch wirklich.

Soziale Netzwerke Brüssel rügt Facebook und Twitter Die großen sozialen Netzwerke kommen aus den USA – sie sollen sich in der Europäischen Union aber auch an hiesige Verbraucherschutz-Regeln halten. Das fordert die E-Kommission.