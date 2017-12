Kommentar: Nachzug: Familien gehören zusammen

Ochs und Esel liegen im Stroh, auch der Engel und Josef stehen an der Krippe. Doch zwei Figuren sind nicht da, nur ihre Umrisse: Maria und das Jesuskind. „Sie fehlen . . .“ steht auf der Postkarte, die die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau jetzt in der Adventszeit verteilt. „Familien gehören zusammen!“ lautet das Motto der provokanten Postkartenaktion, mit der sich die evangelische Kirche und die Diakonie in Hessen klar für den Familiennachzug positionieren. Der Schutz der Familie sei ein Grundrecht und gelte auch für Geflüchtete, sagen sie.

Das sehen leider nicht alle so. Vor knapp zwei Jahren setzte die große Koalition den Familiennachzug für bestimmte Flüchtlinge aus: Wer subsidiären Schutz hat, darf zwar vorläufig im Land bleiben, aber den Ehepartner und die Kinder nicht aus den Kriegsgebieten ins sichere Deutschland holen. Diese müssten, wenn sie mit Ehemann, Ehefrau, Vater oder Mutter zusammen leben wollten, die gefährliche Flucht über das Mittelmeer antreten und darauf hoffen, Aufnahme in Deutschland zu finden.

Bild-Zoom Foto: Michael Faust

Ausgesetzt wurde der Familiennachzug zunächst für zwei Jahre, bis zum 16. März 2018. Und so ist er nun in die Mühlen der Koalitionsverhandlungen geraten. Zunächst in die Jamaika-Gespräche, wo sich die Grünen für die Flüchtlings-Familien starkmachten. Und jetzt in die Gespräche zwischen CDU/CSU und SPD. Die Sozialdemokraten plädieren inzwischen dafür, das Verbot des Familiennachzugs auslaufen zu lassen, die Union will es fortsetzen. Am Wochenende hat Innenminister Thomas de Maizière (CDU) für eine fraktionsübergreifende Verständigung plädiert – er rechnet wohl nicht damit, dass Deutschland bis Mitte März eine Regierung haben wird. Doch das ändert nichts an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag: Denn wenn de Maizière tatsächlich nicht, wie er gesagt hat, auf die AfD angewiesen sein will, können CDU und FDP allein die Aussetzung nicht verlängern.

Und das ist auch gut so. Denn es geht nicht, wie immer wieder kolportiert wird, um den Zuzug ganzer Großfamilien. Es geht um Ehepartner und minderjährige Kinder, die in Kriegsgebieten leben. Wie viele es sein werden, ist selbst laut Innenministerium schwer zu schätzen. Anfang November sprach das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit von einem Zuzug von 50 000 bis 60 000 Menschen.

Es geht also um Vater, Mutter, Kind, die Kernfamilie, die in Deutschland allerhöchsten Schutz genießt. Und dieses Grundrecht sollte in Zukunft auch wieder für die Menschen gelten, die in unserem Land vorübergehend Schutz gefunden haben. Das gilt nicht nur zu Weihnachten. Aber der Advent ist eine gute Zeit, sich daran zu erinnern, dass Kinder und Eltern zusammengehören.