Deutschland droht bei der kommenden Bundestagswahl am 24. September ein „Mammut-Parlament“. Folgt man den aktuellen Umfragen, werden zwei weitere Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, die AfD und die FDP. Beide Parteien waren bei der jüngsten Bundestagswahl nur knapp gescheitert.

Da angesichts einer solchen Konkurrenz Direktmandate häufig nur mit einem Drittel der Wahlkreisstimmen errungen werden, entstehen massiv Überhangmandate, die dann nach den auf eine genaue Abbildung des Verhältniswahlrechts achtenden deutschen Bestimmungen durch Ausgleichssitze kompensiert werden müssen. Manche Prognosen gehen davon aus, dass die jetzt 630 Parlamentarier umfassende Volksvertretung, für die eine gesetzliche Mindestgröße von 598 Mandaten festgelegt ist, über 700 Abgeordnete umfassen wird.

„Nein zum XXL-Bundestag“, ruft nicht nur der Bund der Steuerzahler, der Bundestagspräsident Norbert Lammert gerade eine Petition mit über 100 000 Stimmen für eine Wahlrechtsänderung noch in dieser Legislaturperiode übergeben hat. Die für öffentliche Sparsamkeit eintretende Organisation rechnet bei über 700 Abgeordneten mit mehr als hundert Millionen Euro zusätzlichen mandatsbezogenen Kosten für Diäten, Kostenpauschalen und Fraktionszuschüssen. 500 Abgeordnete reichten, denn – so die Steuerzahler – „allzu viel zerreißt den Sack“.

Der scheidende Bundestagspräsident ist ein Vorkämpfer für eine Deckelung der Abgeordnetenzahl auf gegenwärtigem Niveau. Mit einer gemeinschaftlichen gesetzlichen Initiative der im Bundestag vertretenen Fraktionen ist aber nicht mehr zu rechnen. Nach dem geltenden Wahlrecht – so Lammert – weiß kein Wähler, wie viele Abgeordnete es nach der Wahl sein werden: ein schwerer Verstoß gegen die eigentlich gebotene Transparenz. Wenn beispielsweise eine bei den Wahlen abgestrafte Partei mit genau so vielen Abgeordneten wie zuvor in das Hohe Haus einzieht, stellt dies Charakter und Funktion der Abstimmung auf den Kopf.

Es geht also darum, die Kontrolle über die Größe des Bundestages zurückzugewinnen. Eine aus den Nähten platzende parlamentarische Versammlung ist in ihrer Arbeitsfähigkeit auch eher beschränkt, beschwört die Gefahr einer weiteren Entfremdung zwischen Parlament und Bürgern.

So kurz vor den Wahlen solle man nichts mehr ändern, argumentieren beispielsweise die Grünen. Nach der Wahl könne man eine Kommission für eine Neuordnung einsetzen. Eine Ankündigung, die man vergessen kann. Dutzende neuer Volksvertreter sorgen für Besitzstandsdenken in den Fraktionen, die Reformlust würde sich in engen Grenzen halten. Wer sich einmal für die XXL-Größe entschieden hat, begnügt sich kaum mit L.

