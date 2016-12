Netanjahu legt die Karten auf den Tisch

Ein echter Friede zwischen Israelis und Palästinensern war eigentlich nur einmal greifbar nah: Als im Jahr 2000 Israels Premier Ehud Barak und Palästinenserchef Jassir Arafat unter Vermittlung von US-Präsident Bill Clinton in Camp David verhandelten. Der Vertrag scheiterte letztlich an Details – und vielleicht noch mehr am mangelnden Vertrauen der Anführer, die eigenen Leute für eine dauerhafte Kompromisslösung gewinnen zu können. Im Grunde gibt es seit damals zwischen den Streitparteien nur Rückschritte, bestenfalls Stillstand.

Israels jetziger Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat immer darauf gesetzt, stark genug zu sein, um den Status quo zu verteidigen, mit dem die Israelis besser leben können als die Palästinenser. Die Zukunft, in der Israel kaum an Friedenslösungen in einer feindlichen Umgebung vorbeikommen wird, interessiert ihn nicht.

Mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump glaubt Neatanjahu, dessen konservative Likud-Partei mit noch rechteren Kräften koaliert, sich endgültig vom Friedensprozess verabschieden zu können. Er glaubt, durch Trump volle Rückendeckung zu haben, denn der hat mit der arabischen Welt wenig im Sinn.

Wenn nun die Obama-Regierung, allen voran Außenminister John Kerry, in ihren letzten Wochen verzweifelt um die Zwei-Staaten-Lösung kämpft, die immer noch als einzig reelle Friedensgrundlage gilt, hat das etwas Rührend-Hilfloses. Anders als sein demokratischer Vorvorgänger Clinton hat Obama im Nahost-Konflikt niemals echte Fortschritte erzielt. Im Grunde hat er sich an Netanjahu die Zähne ausgebissen. Der israelische Premier hat die frostigen Beziehungen zur Regierungszentrale des engsten Verbündeten ausgesessen und hofft jetzt, unter Trump die Ernte einzufahren. Zur Zwei-Staaten-Lösung hat sich Netanjahu stets nur widerwillig bekannt. In Wahrheit trieb er den Ausbau der Siedlungen auf besetztem Palästinensergebiet voran, der freilich auch unter Baraks Arbeiterpartei nie eingestellt worden war.

Die Palästinenser mussten zusehen, wie ihr potenzielles Staatsgebiet immer weiter schrumpfte, konnten aber auch selbst nie das Vertrauen der Weltöffentlichkeit gewinnen. Israel bemängelt zu Recht, dass es auf palästinensischer Seite keinen echten Partner für Friedensgespräche gibt. Der kompromissbereite Präsident Abbas ist schwach, seine Regierung distanziert sich nicht ausreichend vom Terror, unterstützt sogar die Familien von Selbstmordattentätern. Aber Israel müsste auch wissen, dass man die gemäßigten Kräfte der Gegenseite stärken müsste, um den Dialog voranzubringen. Doch von Netanjahu bekam Abbas nie etwas an die Hand, womit er hätte für den Frieden werben können. Auch deshalb wachsen die Terroristen nach.

