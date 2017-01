Natürlich kommt es in einer modernen Volkswirtschaft nicht nur auf Waren an, die körperlich über die Grenze bewegt werden, sondern auch auf Dienstleistungen aller Art, inklusive Banking und Tourismus. Vor diesem Hintergrund überzeugen die Außenhandelszahlen des Statistischen Bundesamtes nicht – eben weil sie nur Waren (und als Ausnahme: Strom und Veredelungsgeschäfte) erfassen. Diese Eingrenzung hat zwar Deutschland zeitweise zum Export-Weltmeister gemacht und ließ im Vorjahr China zum wichtigsten Handelspartner aufsteigen; sie ist jedoch nicht mehr zeitgemäß.

Rechnet man Dienstleistungen mit ein, so ergibt sich (Stand 2015) ein komplett anderes Bild: Die USA sind dann mit einem Handelsvolumen von 230 Milliarden Euro – und weitem Abstand – wichtigster Partner vor den Niederlanden (188 Milliarden), China (186), Großbritannien (183) und Frankreich (172). Die Schweiz oder Italien können Boden gutmachen.

Wenig verändert hat sich im Vorjahr aber an unseren Ausfuhrüberschüssen. Zum Glück hat sich der neue US-Präsident Donald Trump zunächst die Chinesen und Mexikaner vorgeknöpft, doch auch im deutschen Außenhandel mit den USA übersteigen die Exporte die Importe um 52 Milliarden Euro; 2015 waren es inklusive Dienstleistungen sogar 55,6 Milliarden. Das stellt unseren Überschuss mit Frankreich (36 Milliarden) oder Österreich (21) weit in den Schatten. Nur Großbritannien – so deindustrialisiert wie die USA – spielt mit 50,6 Milliarden Euro Minus gegenüber Deutschland in derselben Liga.

Zum Vergleich: Gegenüber China machen wir im Warenhandel ein vergleichsweise mickriges Minus von rund 20 (inklusive Dienstleistungen nur 6) Milliarden Euro – und das ist mehr als doppelt so hoch wie das mit den Niederlanden oder Russland auf den Plätzen zwei und drei im Ranking.

In dieser Lage ist Vorsicht angebracht: Durch protektionistische Schritte Trumps wäre Deutschland extrem verwundbar, erzielt es doch fast ein Zehntel seiner Exporte und knapp ein Viertel seines Außenhandelsüberschusses mit den Vereinigten Staaten. Von einem drohenden „Handelskrieg“ kann da kaum die Rede sein, wäre der Kampf doch extrem einseitig, nachdem unsere Warenexporte in die USA knapp doppelt so viel wert sind wie unsere Importe von dort – und sich die Lücke angesichts der bei Dollar-Stärke noch ausweiten dürfte. Damit ist das deutsche Drohpotenzial mit Vergeltungsmaßnahmen extrem beschränkt. Und dass wir ein weiteres gutes Fünftel unseres Handelsbilanzüberschusses mit Großbritannien erzielen, ist angesichts des bevorstehenden Brexit ebenso beunruhigend: Beim Ausscheiden der Briten aus dem EU-Binnenmarkt werden sich starke Bremsspuren kaum vermeiden lassen.