Kommentar: Noch viel Zeit

„Niederlagen sind manchmal gut, wenn man daraus lernt“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beim traditionellen Mitternachts-Buffet nach der 0:1-Niederlage bei Atletico Madrid. Es war ein erster Schuss vor den Bug des FC Bayern. Man mag die Bundesliga über Jahre hinweg dominieren, aber auf höchster europäischer Ebene ist die Luft halt auch in diesem Jahr dünn.

Die Niederlage ist kein Beinbruch, zumal die Saison noch jung ist. Der neue Trainer Carlo Ancelotti wird schon noch etwas Zeit brauchen, um sein Team in Höchstform zu bringen. Jetzt, in der Gruppenphase der Champions League, ist eine Niederlage zu verschmerzen, zumal in einer Gruppe, in der die Münchner neben den Spaniern keine gleichwertigen Gegner zu fürchten haben. Und ob man nun als Gruppenerster oder -zweiter in die K.-o.-Runde einzieht, ist relativ nebensächlich, wenn der Weg zum Finalsieg führen soll.

Atletico hat derzeit den Vorteil, eingespielter zu sein, seit Jahren die Anweisungen von Diego Simeone gewohnt zu sein. Das vermittelt Sicherheit, da stimmen die Bewegungsabläufe.

Für die Bayern besteht also kein Grund nervös zu werden. Es ist Herbst, nicht Frühjahr, wo die Entscheidungen fallen. Genügend Zeit, um aus den eigenen Fehlern zu lernen.