Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein

Der Glaube an eine Zukunft für Afghanistan schwindet. Dass sich die internationalen Geber in Brüssel auf eine neue Finanzspritze für die kommenden Jahre verständigen konnten, überrascht kaum. Die Europäer brauchen dringend die Kooperation mit der neuen Regierung, um ihre Probleme an den Hindukusch exportieren zu können: Flüchtlinge. Diesen Egoismus versucht man in Brüssel durch eine jährliche 200-Millionen-Spritze für das Land zu vertuschen. Doch das ist keine wirkliche Hilfe, sondern nur ein erbärmlicher Tropfen auf einen Stein, den man durch Fehler der Vergangenheit selbst heiß gemacht hat. Denn Brüssel versäumte es – wie viele andere auch – , sich neue, verlässliche Partner in dem Land zu suchen.

Stattdessen hat man auf Provinzfürsten und eine korrupte Politikerklasse gesetzt, die viel Geld in dunkle Kanäle abfließen ließen. Dabei berichten die Helfer vor Ort von zahlreichen engagierten jungen Nachwuchspolitikern, die nichts mehr wollen, als für ihr Land einen neuen Weg zu gehen, abseits von Warlords, denen es vor allem um die eigenen Pfründe geht. Es fällt derzeit schwer zu glauben, dass die internationale Geber-Gemeinschaft diese Lektion verstanden hat und dem Land am Hindukusch einen wirklichen gangbaren Weg in eine neue Zukunft ebnet.

Präsident Aschraf Ghani bat in Brüssel fast flehentlich um Perspektiven für die neue Generation seines Landes. Das war eindrucksvoll. Seine Aussagen zu den Reformen, die er ergreifen wollte, aber bisher nicht einmal angegangen ist, blieben dagegen enttäuschend. Ein Staatsmann, der vorgibt zu wissen, wie es geht, aber sich nicht durchsetzen kann, dürfte allerdings das Letzte sein, was Afghanistan brauchen kann.

Und ob Ghani seinem Land wirklich einen Dienst erweist, wenn es sich nun in Europa als vermeintlich sicherer Drittstaat kategorisieren lässt, damit die EU-Staaten Flüchtlinge ohne Probleme wieder zurückschicken können, darf auch bezweifelt werden. Brüssel hat tatsächlich nichts anderes gemacht, als die Not der Afghanen für die eigenen politischen Ziele zu instrumentalisieren. Nun wird man die Flüchtlinge zurückschicken und der Not wieder aussetzen, der sie zu entkommen versuchten. Das hat wenig mit Wiederaufbau zu tun.

