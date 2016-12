Obamas Überraschungseier

Wer dachte, Barack Obama sei nur noch eine „lame duck“ (lahme Ente), hat sich geirrt. Der scheidende US-Präsident hat zuletzt noch einmal drei Pflöcke eingeschlagen, die Nachfolger Donald Trump nicht leicht entfernen kann. So hat Obama einige Naturschutzgebiete deklariert, in denen Trump nicht einfach herumbohren kann. Ebenso wenig kann er die Ausweisung russischer Diplomaten rückgängig machen. Am ehesten kann er sicher noch damit leben, dass Obama im UN-Sicherheitsrat eine Resolution hat durchgehen lassen, die Israel verärgert hat, indem sie die Zwei-Staaten-Lösung als Bedingung für einen Frieden zwischen Juden und Palästinensern nennt. Aber vielleicht ist das noch nicht alles. Obama könnte bis zur Amtsübergabe am 20. Januar noch für weitere Überraschungen gut sein.

