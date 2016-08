Offensive für Steuergerechtigkeit

Dieser Satz aus Hessen zum Thema Steuern könnte auch aus der Feder eines Sozialdemokraten stammen: „Es sind nicht Otto Normalbürger, sondern es sind oftmals Leute und Institutionen, die etwas auf sich oder ihren vermeintlichen Rang in der Gesellschaft halten, die eben diese Gesellschaft betrügen.“

Da der kleine ehrliche Arbeiter, klassisches Wählerklientel der Sozis, und auf der anderen Seite der wohlhabende vermeintliche Ehrenmann, der sich mit teuer erkaufter Expertise bis hin zur völligen Steuerbefreiung durchwinden kann.

Ein Klischee, natürlich, aber eines, das in Hessen, in Panama und in den Wahlkampfzentralen der CDU große Beachtung erfährt. Und so stammt der eingangs zitierte Satz auch nicht von Hessens SPD-Landesvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel, der sich mehr Steuergerechtigkeit ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben hat, sondern von Finanzminister Thomas Schäfer aus den Reihen der Union.

Die massive Personalaufstockung in den hiesigen Finanzämtern und die im Genossen-Duktus vorgetragene Betonung des Gerechtigkeitsgedankens haben natürlich strategische Gründe. Vor kurzem erst hat die Bundes-SPD ein Maßnahmenpaket gegen Steuerbetrüger vorgestellt (im Herbst 2017 ist Bundestagswahl!) mit dem markigen Titel „Steuerkriminalität bekämpfen! National, europäisch und global“. Maßgebliche Mitarbeit: Schäfer-Gümbel in seiner Rolle als stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender. Das Thema kann er natürlich auch prima in seinem Heimatland weiterspielen: So verspricht er beispielsweise 250 neue Steuerfahnder für Hessen innerhalb von fünf Jahren einzusetzen. Wenn er denn Ministerpräsident wäre.

Dieses heiße Thema – ohnehin stets am lodern, aber extrem angefeuert durch die Enthüllung der „Panama Papers“ im April, die massive Steuerflucht ins Ausland aufzeigten, kann sich die CDU natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb der hochrangige gestrige Auftritt des Finanzministers gemeinsam mit den Vorsitzenden der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen. Deshalb deutlich mehr Steuerfahnder, deshalb die Beschwörung der „Steuergerechtigkeit“.

Zumal Hessen ja bei diesem Thema wegen der vier geschassten und fälschlicherweise für verrückt erklärten Steuerfahnder ohnehin stigmatisiert ist. Auch wenn der Befehl von „ganz oben“ zu deren Abberufung nie nachgewiesen werden konnte, so hat die mehr als anderthalb Jahrzehnte währende politische und juristische Schlammschlacht trotzdem ihre Spuren am Ruf der hessischen Steuerverwaltung hinterlassen. Das soll nicht noch einmal passieren: Wurde den Vieren gerade ihre Hartnäckigkeit in derlei Institutionen zum Verhängnis, betont Schäfer nun den intensiven Einsatz von 100 speziell in Großbanken tätigen Prüfern: „Schnell wird uns da keiner los.“ Bericht S. 1

