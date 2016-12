Kommentar Politik: Ohne Abschiebungen geht es nicht

Sämtliche Umfragen zur Flüchtlingsfrage zeigen: Die meisten Deutschen sind prinzipiell aufnahmebereit, was Flüchtlinge aus Kriegsgebieten und politisch Verfolgte betrifft. Sie wollen aber nicht unbegrenzt Menschen aufnehmen, die sich hier „nur“ ein besseres Leben versprechen – und erst recht natürlich keine Kriminellen. Vor diesem Hintergrund ist es klar, dass es auch Abschiebungen geben muss. Zumindest auf Nachfrage unterschreiben SPD-Linke, Grüne, Vertreter der Linkspartei und Kirchenvertreter in jeder Talkshow, dass „natürlich“ nicht jeder bleiben kann und erst recht nicht solche, die sich nicht integrieren wollen. Aber wenn dann wirklich mal abgeschoben wird, ist die Aufregung groß. Eine Linke schämte sich angesichts der nun abgeschobenen Afghanen nicht, in absoluter Geschichtsvergessenheit von „Deportationen“ zu sprechen.

Sie gehört offenbar zu jenen, die angesichts jeder Polizeiaktion von „Polizeistaat“ sprechen und letztlich dem Staat verbieten wollen, als Staat zu handeln. Dabei plante selbst die wahrlich flüchtlingsfreundliche Bundeskanzlerin die komplette Grenzöffnung nur als Ausnahme, die für viele Bundesbürger freilich zu lange anhielt. Denn mit den Flüchtlingen aus Syrien sind eben auch viele gekommen, die nicht bleibeberechtigt sind. Nur jeder Zweite der in 2015 Zugewanderten ist, so wird geschätzt, ein Fall für die Genfer Konvention oder unser Asylgesetz.

Wenn der Staat jetzt nicht zumindest versucht, abgelehnte und – wie zum Teil am Mittwoch – straffällig gewordene Asylbewerber abzuschieben, schafft er weitere Nachfrage. Denn die Schlepper könnten jedem erzählen, dass er es nur, koste es, was es wolle, nach Deutschland schaffen muss, um zu bleiben. Schon wenn so zögerlich abgeschoben wird wie bisher, wird das Asyl zum faktischen Einwanderungsrecht für alle und verliert an Akzeptanz in der Bevölkerung.

Natürlich sind Abschiebungen, selbst wenn sie rücksichtsvoll vorgenommen werden, hässlich und es wäre schöner, allen Zuwanderern ein freundliches Gesicht zeigen zu können. Aber wie Bundespräsident Gauck sagte: Unser Herz ist weit, aber unsere Aufnahmemöglichkeit begrenzt. Selbst der Papst hat sich am 31. Oktober ähnlich geäußert.

Freilich gibt es, was die Sicherheit der Herkunftsländer anbetrifft, Grenz- und Härtefälle wie eben Afghanistan. Die Übergänge in Krisengebieten sind fließend: Wo es heute friedlich ist, ist es morgen unsicher und umgekehrt. Doch auch Rüdiger Safranski hat recht, wenn er sagt, dass wir, wenn man auch Hunger, Umwelt, Terrorgefahr und mangelnde Chancen als Asylgrund akzeptieren würde, die halbe Welt aufnehmen müssten. Und ab einer gewissen Zahl von Zuwanderern würden auch Linke unruhig werden. Denn dann müsste auch die eigene Klientel Einschnitte hinnehmen. Schon jetzt empfahl ein US-Soziologe den Linksparteien wieder mehr an den alten Klassenkampf zu denken, der von Universalmoral und dem Kampf für Minderheiten teilweise verdrängt worden sei. Auch deshalb habe Trump gewonnen. Linke, hört die Signale. Bericht S. 3

