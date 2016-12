Wahl 2017: Ohne Gewähr

Wenn Angela Merkel Glück hat, dann wird sie nicht noch einmal Kanzlerin. Falls aber doch – und das ist nicht ganz unwahrscheinlich – steht sie als Lügnerin da. Denn dann muss sie die Pkw-Maut einführen, von der sie doch vor der Wahl 2013 einem Millionen-Publikum versprach: Mit mir ganz sicher nicht.

So geht es mit Vor-Wahl-Schwüren. Nicht immer, aber sehr oft. „Versprochen – gebrochen“ reimte einst Angela Merkel – ja, ausgerechnet. Und sie war es auch, die nach der verlorenen Stoiber-Wahl 2002 Gerhard Schröder den sogenannten Lügen-Ausschuss anhängte. Dessen Genosse Franz Müntefering beschwerte sich einen Kanzler-Machtverlust später, an Wahlversprechen gemessen zu werden sei „unfair“. Denn die reine Lehre des Wahlprogramms durchzukriegen, so Münte, verunmögliche ja der Wähler selbst – indem er die Parteien, statt sie mit absoluter Mehrheit an die Regierungsarbeit zu schicken, immer und in einem fort zu Koalitionen nötige.

Das war spitz gedacht – und dennoch frech. Auch wenn die SPD in einer großen Koalition gelandet war, mit der sie weder gerechnet hatte noch rechnen musste.

Inzwischen jedoch sollten alle – Wähler wie Parteien – absolut alles einkalkulieren. Sämtliche möglichen und auch jegliche vorab unmöglich erscheinenden Konstellationen. Und zwar – siehe 2013 – nicht erst, seit die AfD Kurs auf den Bundestag nimmt und die FDP ihre Rückkehr anpeilt. Aber falls die Wahl 2017 tatsächlich ein Sieben-Parteien-Parlament ergeben sollte, ist die Ära der Zweier-Bündnisse jenseits der Groko wohl endgültig passé.

Insofern ist die Diskussion darüber, ob Schwarz-Grün aktuell Merkels Lieblingsoption ist oder bloß ihre dritte Chance, einen Partner in den Ruin oder wenigstens dessen Nähe zu regieren, entbehrlich. Ohnehin geht es selbst hier in Wahrheit ja um drei Parteien; und die CSU kann die Grünen im kommenden Jahr noch weniger brauchen als 2013 schon. Horst Seehofer will – und muss – bei der Bayern-Wahl 2018 die absolute Mehrheit sichern; sie ist die Existenzgarantie der CSU. Selbst ein Vernunftbündnis mit den Grünen in Berlin hält Seehofer da für schwer kontraproduktiv. Weshalb er alles Hinderliche tun und sagen wird; und das ist viel, wie die Republik weiß. Und Angela Merkel erst recht.

Aber selbst die CDU hat ja – während Merkels schwarz-gelber Liebesehe – begriffen, wie strapaziös Treueschwüre im Wahlkampf während der folgenden vier Jahre sein können. Der SPD bleibt – solange sie diesseits der 25 Prozent festsitzt – gar keine andere Chance als größtmögliche Offenheit nach möglichst vielen Seiten. Und wer, wie die Grünen, nach einem Jahrzehnt endlich wieder regieren will…

Demokratietheoretisch kann der Wahlkampf 2017 also grandios werden. Indes: In Deutschland hat das Wahlvolk es am liebsten praktisch. Und weiß vorher, was es kriegt, so insgesamt. Bloß – siehe oben: Am Ende ist alles immer ohne Gewähr.