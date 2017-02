Parlamentarismus: Von den Briten lernen

Es gibt einen Job, den 99,99 Prozent der Deutschen nicht geschenkt haben wollen. Arbeitszeit 60 Stunden und mehr, Sieben-Tage-Woche, ständiges Hin und Her zwischen mindestens zwei bis drei Dienstorten, unausgesetztes Einarbeiten in ständig neue und hochkomplexe Sachverhalte, jede Menge Verantwortung, keine Chance auf einen unbefristeten Vertrag – und für das alles ein Gehalt, über das sich jeder Manager , jeder mittelkleine Mittelständler kaputtlacht. Und gratis dazu den miesesten Ruf, den konstant letzten Platz im unheiteren Vertrauensranking der Berufe.

Erraten? Richtig! Es geht um die Politiker. Präzise: die Mitglieder des Bundestages.

Längst ist das Anti-Establishment-Genörgel auch hierzulande zur Hetze angeschwollen. Lange ehe Donald Trump seine Washington-Verachtung laut werden ließ, hatten schon die chronisch Unmutigen von Pegida ihren Hass auf „die in Berlin“ durch Dresden gegrölt – und, man kann es ablesen an den Wahlresultaten der AfD, Widerhall gefunden quer durch die Republik. Und wenn es, gerade wieder, um eine Wahlrechtsreform geht, dann reden alle vom Geld. Und niemand von der Demokratie.

Nun könnte man – wollte man zynisch sein – tatsächlich eine kleine Rechnung aufmachen: 803 Millionen Euro im Jahr sind viel für ein Parlament, das sich zu oft vom Bundesverfassungsgericht an seine Pflichten erinnern lassen muss. Mit angemessener Besonnenheit aber ergibt sich schlicht: Die Gewaltenteilung funktioniert – und also die Demokratie.

Weshalb aber dann die Verachtung, woher der Überdruss – zuallererst am Parlamentarismus? Es ist keine hinreichende Erklärung, aber eine wichtige: In der Ära Merkel ist er den Deutschen langweilig geworden.

Wie begeisternd Parlamentarismus sein kann und wie fulminant, war erst am Montag anderswo zu betrachten: Als in Westminster Hall, London, das Unterhaus eine Online-Petition diskutierte, mit der bislang knapp 1,9 Millionen Briten fordern, die Einladung ihrer Premierministerin an Donald Trump zum Staatsbesuch zu widerrufen. Direkte traf sich da mit repräsentativer Demokratie; auch, weil zeitgleich vor den Houses of Parliament für Trumps Ausladung demonstriert wurde. Drinnen mischten sich britische Höflichkeit und Offenheit zu einer rhetorischen Melange, von der Deutschland nur träumen kann. Die „ehrenwerten Abgeordneten“ nannten Trump „islamfeindlich, frauenverachtend und gefährlich verwirrt“, befanden, einer, der davon schwärme, wie er Frauen „an die Muschi grabscht“, sei eines Empfangs durch die Queen nicht würdig, und zitierten ihre Wähler, die von der Regierung forderten, „die Eier zu haben, aufzustehen und moralisches Rückgrat zu zeigen“.

Knapp drei Stunden voller Leidenschaft zu einem Thema, das die Nation wirklich beschäftigt – und in ihrer Sprache, indes nicht unter Niveau: eine wirkliche Sternstunde.

Nachzusehen übrigens auf www.parliamentlive.tv. Und, ehe der Wahlkampf nächstens richtig beginnt, dringend zu empfehlen – Wählern wie Bewerbern.

