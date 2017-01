Personalprobleme

Ein 0:3 bei RB Leipzig, das kann schon mal passieren. Gerade, wenn sich Torhüter Lukas Hradecky bereits nach drei Minuten so kurios schon wieder verabschieden muss. Nein, dieses Spiel alleine betrachtet ist kein Grund, dass bei der Frankfurter Eintracht die Alarmglocken läuten müssten. Der Neustart wurde verpatzt, Mund abputzen, weiter geht’s!

Oder ist es doch nicht so einfach? Die Adlerträger hatten an den ersten 16 Spieltagen 29 Punkte gesammelt, eine Leistung, die in den nächsten Jahren so nicht mehr unbedingt erwartet werden kann. Soll heißen, die Chance, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, dürfte in dieser Saison am größten sein. Selbst die Teilnahme an der Europa League brächte vermutlich einen zweistelligen Millionenbetrag zusätzlich in die Kasse.

Deutlich problematischer als die Niederlage ist die personelle Lage. Mit Marco Fabian und Szabolcs Huszti drohen jetzt gleich zwei Leistungsträger längerfristig auszufallen. Die Schaltzentrale im Mittelfeld könnte verkümmern. Und damit die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Saison schwinden. Sportvorstand Fredi Bobic und Sportdirektor Bruno Hübner müssen den Markt genau sondieren und notfalls nach dem Schalke-Spiel zuschlagen. Zur neuen Eintracht gehört notfalls auch ein vertretbares finanzielles Risiko. Am 1. Februar wäre es zu spät.