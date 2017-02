Piëchs offene Rechnung

Die Intrigen um Macht, Geld und schöne Frauen in den TV-Kultserien Dallas und Denver muten wie Kinderstunde an, wenn man die aktuelle Schlammschlacht im Wolfsburger VW-Konzern betrachtet. Übt Ferdinand Piëch nun Rache an Porsche, Pötsch, Weil & Co., die ihn im Frühjahr 2015 im Machtkampf mit dem damaligen Konzernchef Martin Winterkorn fallengelassen haben? Seit dem Tag, an dem das VW-Aufsichtsgremium samt Betriebsrat und Großaktionär dem VW-Lenker Winterkorn das Vertrauen ausgesprochen und Piëchs Misstrauensvotum gegenüber Winterkorn damit für nicht nachvollziehbar gebrandmarkt und seiner Frau Ursula den Weg an die Spitze des Aufsichtsgremiums verbaut hatten, war allen Piëch-Kennern klar, dass zwischen den beiden verfeindeten Parteien noch eine Rechnung offen blieb.

Die neuen Vorwürfe des inzwischen 79-jährigen Österreichers, die die niedersächsische Autostadt nun erschüttern, haben die Qualität, VW-Manager, führende Politiker und Arbeitnehmervertreter bloßzustellen, sie als Lügner zu entlarven und ihre berufliche Karriere zu zerstören. Sollte Piëch tatsächlich zu dem von ihm behaupteten frühen Zeitpunkt über den israelischen Geheimdienst Kenntnis von den Abgas-Manipulationen bei Dieselfahrzeugen in den USA gehabt haben und dies den nun Verdächtigen auch mitgeteilt haben, bricht die Verteidigungsstrategie der Wolfsburger wie ein Kartenhaus zusammen. Nach den zig Milliarden, die in Nordamerika an Schadenersatz und Strafzahlungen bereits geflossen sind, drohen dann auch in Deutschland Milliardenstrafen wegen Betrugs.

Bisher hat der Volkswagen-Konzern die finanzielle Belastung gerade noch schultern können. Falls noch mehr Milliarden für juristische Auseinandersetzungen oder außergerichtliche Vergleiche anfallen sollten, geht es aber an die Substanz. Auch wenn VW im Jahr 2016 mit seinen insgesamt zwölf Konzernmarken weltweit so viele Autos wie kein anderer Hersteller abgesetzt hat, sind die Finanzpolster und -reserven aufgezehrt. Neue Belastungen würden zu noch größeren Einschränkungen bei den Investitionen führen. Das wäre Gift für Volkswagen. Denn der Autohersteller muss gewaltige Summen in die Entwicklung neuer Antriebstechniken und Modelle pumpen. VW-Chef Müller hat das ehrgeizige Ziel ausgegeben, Weltmarktführer in der Elektromobilität zu werden. Das ist aber nur machbar, wenn VW mit voller Kraft drauf zusteuern kann.

Fehlt Geld, wird nichts daraus. Die Wolfsburger würden im globalen Wettrennen abgehängt und zum Übernahmekandidaten werden. Zehntausende Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel. Der Auto-Standort Deutschland wäre schwer beschädigt.

Kann das Piëchs Ziel sein?

Leider kann man dieses Szenario nicht ganz ausschließen. Dem verbitterten Spross der Autodynastie Porsche/Piëch ist durchaus zuzutrauen, dass er aus gekränkter Eitelkeit bei seinem persönlichen Rachefeldzug bereit ist, einen solchen Scherbenhaufen in Kauf zu nehmen.