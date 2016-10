Poker um Tengelmann: Einfach nur schäbig

Die 15 000 Tengelmann-Mitarbeiter können einem leidtun. Sie müssen die Zeche für das Desaster bezahlen, das die Unternehmensführung von Kaiser’s Tengelmann mit Karl-Erivan Haub an der Spitze herbeigeführt hat. Nicht nur, dass ein großer Teil der Belegschaft den Arbeitsplatz verlieren dürfte, wenn zahlreiche der noch verbliebenen 400 Filialen geschlossen werden.

Jetzt wird ihnen in dem widerlichen Pokerspiel, das derzeit zwischen den Streithähnen abläuft, auch noch Hoffnung auf ein gutes Ende gemacht. Die ohnehin schon verängstigten und verunsicherten Menschen so in die Irre zu führen, mit ihren Gefühlen aus taktischen Gründen zu spielen und sie einem erneuten Stress auszusetzen, ist einfach nur schäbig.

Die gestrige Nachricht, dass die Discounter-Kette Norma ihre Klage wegen kartellrechtlicher Bedenken gegen die Ministererlaubnis zur Übernahme von Kaiser’s Tengelmann durch den deutschen Marktführer Edeka zurückzieht, wird fälschlicherweise als ein neuer Hoffnungsschimmer dargestellt. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem „wichtigen Signal“ und tut so, als ob die Bosse von Edeka, Rewe und Tengelmann doch noch zur Vernunft zurückfänden und sich morgen am Verhandlungstisch wiederfinden würden, um ernsthaft an einem Kompromiss zu arbeiten.

Dass es dazu nicht mehr kommen wird, hat Rewe-Chef Alain Caparros mehrfach klargestellt. Die Nummer zwei unter Deutschlands Lebensmittelhändlern will und wird die Kröte nicht schlucken, dass der Branchenprimus Edeka durch die Übernahme der kompletten Kaiser’s-Tengelmann-Gruppe noch größer und mächtiger wird. Caparros hat zudem deutlich gemacht, dass er auch nicht daran interessiert sei, sich sein Veto für einen wie auch immer gearteten Millionenbetrag abkaufen zu lassen, so wie es gerade Norma praktiziert hat. „Rewe hat Geld genug“, lautete sein Kommentar. Bis zu 150 Millionen Euro für die drei Kläger Rewe, Norma und Markant soll Tengelmann-Chef Haub ausgelobt haben. Die Haubs sind Milliardäre und gehören zu den reichsten Familien in Deutschland.

Trotz der zur Schau gestellten Gelassenheit von Konzernchef Caparros gerät Rewe nach dem Ablasshandel von Norma unter Druck. Denn wenn auch die Markant-Gruppe ihren Einwand gegen die Sondergenehmigung von Wirtschaftsminister Gabriel zu Barem machen sollte, stünde Rewe als Blockierer ganz allein auf weiter Flur und wäre damit der böse Bube. Ob der damit verbundene Kratzer am Marken-Image verkraftbar sein wird, ist die Frage, die Caparros nun zu beantworten hat.