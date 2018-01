Weirich am Montag: Politische Garde-Maße

Im zertifikatssüchtigen Deutschland gilt das als verdächtig. Ein Politiker braucht keine formalen Zugangsvoraussetzungen, kein Diplom, kein Studium. Allerdings benötigt er die bürgerlichen Ehrenrechte für ein öffentliches Amt. Und das ist gut so. Demokratie lebt von Wahlfreiheit und Chancengerechtigkeit.

Wenn in diesen Tagen über das Idealbild von Politikern geredet wird, liegt es – wie könnte es anders sein – wieder einmal an Donald Trump und an einer Untersuchung der Universität Düsseldorf, welche Eigenschaften eines Politikers Wähler am meisten beeindrucken. Gutes Aussehen könne bis zu fünf Prozent mehr Stimmen beim Erstergebnis bringen, befanden die Forscher der Hochschule. Flugs fanden sich unsere Spitzenpolitiker auf dem Laufsteg wieder. Christian Lindner, Sarah Wagenknecht und Alice Weidel machten dabei die beste Figur.

„Politischer Sex-Appeal“ ist dabei eine ganz eigene Kategorie. Kann jemand erklären, dass der eher etwas klein geratene, listig aus den Augengläsern hervorlugende, mit nur noch wenig Haaren ausgestattete, gerade 70 Jahre alt gewordene Gregor Gysi in diesem Sujet viel Zustimmung findet? Adonis hätte ihn kaum zu seinem Nachfolger ausgerufen.

Sind also Gesundheit und Schönheit die neuen politischen Garde-Maße ? Wohl kaum. „Alles, was ein Politiker schöner ist als ein Aff, ist ein Luxus“ ,meinte einst der sozialistische österreichische Kanzler Bruno Kreisky, hatte dieses Zitat allerdings aus der Tante Jolesch von Friedrich Torberg geklaut. Nicht das Äußere, aber die Gesundheit eines Präsidenten ist schon eine Frage, die in den USA im Gegensatz zu Deutschland wohl jeden etwas angeht. Schließlich ist der Job in Washington „männermordend“, unsere maskulin geprägte Sprache lässt die Ermordung von Frauen nicht zu, aber Angela Merkel ist nicht weniger gefordert. Deswegen muss sich der mächtigste Mann der Welt turnusmäßig einem Gesundheitscheck unterziehen, was Trump jetzt getan hat. Erwartungsgemäß ist er kerngesund, seine Liebe zu Fast Food, die er mit dem früheren hessischen Regierungschef Roland Koch teilt, macht ihn aber leicht übergewichtig, weshalb jetzt Ernährungsberater in die Küche des Weißen Hauses geschickt werden. Ganz nebenbei hat der sich als „sehr stabiles Genie“ empfindende Trump noch bescheinigen lassen, dass es keine kognitiven Beeinträchtigungen bei ihm gibt. Einen simplen Alterstest in Sachen Demenz hat er glanzvoll bestanden. Die Botschaft heißt: Ich bin nicht verrückt.

Die Kriterien des britischen „Kriegs-Premiers“ Sir Winston Churchill, dessen mit einem „Golden Globe“ ausgezeichneten „dunkelsten Stunden“ gerade in unseren Kinos zu sehen, sind, erfüllt Trump also. „Gesund müsse ein Politiker sein und Sitzfleisch haben“, meinte Churchill.