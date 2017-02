Was Angela Merkel und Horst Seehofer da gestern in München unter dem Titel „Zukunftstreffen“ aufgeführt haben, wäre im realen Komödienstadel brutal ausgebuht worden.

Nein, aus Angela Merkel wird keine Schauspielerin mehr. Und aus Horst Seehofer kein honetter Mensch. Was die beiden Spitzen-Unionisten da gestern in München unter dem Titel „Zukunftstreffen“ aufgeführt haben, wäre im realen Komödienstadel brutal ausgebuht worden.

Im politischen indes muss das Publikum dankbar sein. Selten wird ihm durch eines der vielen Schauspiele in diesem Theater ein so klarer Blick auf die Wirklichkeit geöffnet. Und noch seltener lässt sie sich so präzise wie leicht in ein Wort fassen: Heuchelei.

Die Hauptrollen im Unions-Wahlkampf spielen ab sofort ein CSU-Vorsitzender, der abrupt von verbaler Dauerprügelei auf Einschmeichler-Tour umgeschaltet hat, und eine CDU-Chefin und Kanzlerin, der ihr Widerwillen gegen die jähe Schöntuerei ins Gesicht geschrieben steht. Und die zwei haben sich tatsächlich vorgenommen, ihre Inszenierung der wiedergewonnen Eintracht acht Monate lang auf die Bühnen der Republik zu bringen.

Wie wenig die beiden selbst an den Erfolg ihrer Darbietung glauben, haben sie offenbart. Denn sie erheischen den Applaus – also die Wählerstimmen – gar nicht für ihr eigenes Werk. Sie werben nicht mit dem, was sie sind und können und wollen. Sie setzen sich als Verhinderer in Szene, als Abwender eines angeblich drohenden Unheils namens Rot-Rot-Grün.

Es dürfte Horst Seehofer schon zu Jahresbeginn die Ahnung angeflogen haben, er könnte mit der Versöhnungsofferte zu lange gewartet haben. Und Angela Merkel ein leises Bedauern über die vierte Kandidatur. Seit aber die Republik auf Martin Schulz reagiert wie Verdurstende auf Champagner: Seitdem muss ihnen klar sein, dass Beliebtheit ein ebenso flüchtiges Gut ist wie Vertrauen. Und dass selbst die Anhänglichsten auf einer plausiblen Erklärung beharren werden: Weshalb soll man eine Union für einig halten und, wichtiger noch, wählen, die tiefschwarz auf weiß – in Seehofers sogenanntem Bayernplan – festschreiben wird, wie uneinig sie ist.

Für den Moment hatte der Schulz-Effekt eine nette – weil schulterschließende – Nebenwirkung für die Union. Aber einzig der niedrigsttemperierten Kanzlerin ist die zur Schau getragene Gelassenheit zu glauben. Der Rest schiebt Panik, Seehofer vorneweg. Er ist schlau genug, um zu wissen, wie leicht die erschöpfte und wundgeriebene Union zu attackieren ist – und wie lustvoll der aufgeweckte Martin Schulz jede Schwachstelle finden und in ihr herumwühlen wird.

Die allergrößte ist und bleibt die Obergrenzen-Kluft. Wenn die Merkel-CDU und die Seehofer-CSU nach der Wahl wieder miteinander regieren wollen – falls sie es könnten –, dann muss einer umfallen. Der Profiteur dieser Konstellation ist Martin Schulz. Und zwar ab sofort. Eventuell hat in München für die Union schon die Vergangenheit begonnen. Bericht Seite 2

