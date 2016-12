Nun also ist "postfaktisch" das Wort des Jahres. Die Lüge wird zur Schau gestellt – und genau das wiederum als Ehrlichkeit verkauft. Doch das Phänomen ist gar nicht so neu wie es scheint.

Postfaktisch betrachtet ist Angela Merkel nicht Bundeskanzlerin, sondern für einen Teil der Republik ausschließlich eine Kriminelle und für einen Teil der Welt ausnahmslos eine Heldin. Weil sie aber in der Wirklichkeit und in Wahrheit – Achtung: dies sind keinesfalls identische Zustände, es ist allein einer der seltenen Fälle, in denen beides zusammentrifft – weil also Merkel wirklich und wahr Kanzlerin ist, taugt dieses Beispiel wie Wenige, die postfaktische Sicht auf die Welt jenen, die sie nicht kennen, überhaupt nur begreiflich zu machen.

Nun also ist „postfaktisch“ das Wort des Jahres in Deutschland. Seit knapp vier Wochen schon ist die englische Version „post-truth“ das Internationale Wort für 2016. „Nach der Wahrheit“ würde die wörtliche Übersetzung lauten; indes: Weil es Fakten, Tatsachen, Realitäten und Wahrheiten ja immer noch gibt, geht es, genau analysiert, darum, ihre Existenz wie ihr Gewicht zu leugnen, sich also gegen sie zu wenden – und sie zu ersetzen durch Ansichten und Gefühle.

Das Phänomen ist gar nicht so neu wie es scheint. Dem einstigen US-Senator Daniel Patrick Moynihan wird der Satz zugeschrieben: „Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seine eigenen Fakten.“ Moynihan war ein Mann des 20. Jahrhunderts, er starb 2003 – exakt in dem Jahr, in dem Colin Powell dem UN-Sicherheitsrat Beweise für Massenvernichtungswaffen im Saddam-Hussein-Irak vorlegte, die es tatsächlich nie gab.

Als es herauskam, war das noch ein Skandal. Und heute? Die Kampagne der Brexiteers, voller offensichtlicher Unwahrheiten, der Wahlkampf von Donald Trump, gespickt mit Ammenmärchen, der Berliner AfD-Vorsitzende Georg Pazdersky, der sich zu Ronald Reagans Spin-Doktor Lee Atwater bekennt und dessen Credo „Empfindung ist Realität“: Regt das jemanden auf? Wehrt sich wer? Schreckt das ab? Im Gegenteil: Lüge gewinnt.

Den Sieg jedoch bringt ihr nicht das alte Konzept, die Unwahrheit als Wahrheit zu tarnen, im Gegenteil. Die Lüge wird als solche zur Schau gestellt – und genau das wiederum als Ehrlichkeit verkauft. Das ist der Trick der Farrages und der Trumps und der Pazderskys, ihre kumpelige Ranschmeißer-Tour: Wir lügen wie alle, schreien sie den Wählern in die Gesichter – aber wir verraten es euch wenigstens. Wer braucht da noch Wahrheit, wenn sie auch nur eine Meinung sein soll? Und obendrein so schwer zu finden. Wer will Tatsachen haben und Wirklichkeit sehen, wenn das so anstrengend ist, so viel Zeit kostet und nicht funktioniert mit fünf Mausklicks oder zehn Wischern quer übers Smartphone?

Sicherheit ist die Sucht der globalisierten Welt, das haben sie in den Machtzentralen der westlichen Welt nicht begriffen. Und auch nicht, dass nicht nur Wahrheit sie stillt, im Gegenteil: Die leicht zu konsumierende Lüge gibt den schnelleren Kick.