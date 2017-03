Redeverbot für türkische Politiker in Deutschland?: Pro: Schluss mit der Leisetreterei

Es ist in diesen Tagen viel davon die Rede, wie schwer erträglich die Auftritte türkischer Politiker in Deutschland seien, dass wir das aber wegen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit aushalten müssten. Nein, müssen wir nicht – weder aus völker- noch aus verfassungsrechtlichen Gründen. Natürlich sind die Grundrechte ein hohes Gut, das es zu respektieren gilt. Meinungs- und Versammlungsfreiheit bedeutet in einer lebendigen Demokratie zudem, dass auch Ansichten erlaubt sind, die uns nicht in den Kram passen, weil sie politisch nicht korrekt oder abstrus sind. Deshalb müssen wir auch eine Partei wie die NPD ertragen oder die Hetzparolen auf einer Pegida-Demonstration. Aber Adressat der Grundrechte sind zunächst einmal deutsche Staatsbürger, natürlich auch deutsch-türkische. Daher kann kein ausländischer Politiker daraus irgendeinen Anspruch ableiten, hierzulande aufzutreten. Das gilt in besonderem Maße für Hoheitsträger einer fremden Nation, was die türkischen Minister sind, die sich zu politischen Fragen in ihrer Heimat äußern.

Dass bei Erdogan und Co. dennoch beide Augen zugedrückt werden, lässt sich mit diplomatischer Rücksichtnahme erklären. Genau das stellt sich nun als grober Fehler heraus. Die bisherige Leisetreterei und das Wegducken vor allem der Bundeskanzlerin gegenüber dem Möchtegern-Sultan vom Bosporus hat dazu geführt, dass die türkischen Minister die Propaganda auf fremden Boden als eine Art Gewohnheitsrecht betrachten. Man sollte jedoch davon ausgehen, dass Deutschland und die anderen betroffenen Länder souveräne Nationen sind, die qua eigenem Hoheitsrecht selbst bestimmen, was auf ihrem Staatsgebiet vor sich geht. Stattdessen lassen wir es seit Wochen und Monaten zu, dass uns die Türkei wie eine Bananenrepublik vor sich hertreibt und geradezu vorführt. Und: Dass AKP-Funktionäre innertürkische Konflikte im Ausland austragen und dort auch noch den inneren Frieden gefährden. Dieses Merkelsche Geschehenlassen stellt nicht nur die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats an sich in Frage, sondern ist zugleich ein verheerendes innenpolitisches Signal.

Nein, es ist höchste Zeit, diesem ganzen Treiben einen Riegel vorzuschieben. Nicht durch fadenscheinige kommunale Auftrittsverbote oder polternde Rhetorik – wenigstens hier hat die Bundesregierung alles richtig gemacht –, sondern durch eine unmissverständliche Ansage auf außenpolitischer Ebene. Umso mehr, als dass in unseren Städten für ein Präsidialsystem geworben wird, das die Bürger der Türkei jener fundamentalen Rechte endgültig berauben soll, die wir hierzulande so wohlfeil hochhalten. Und genau diese Entwicklung unterstützen wir bislang durch unsere wachsweiche Haltung. Was für ein Irrsinn.

