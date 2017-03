Q wie quicklebendig

Zu früh „Nein!“ gebrüllt und „Falsch!“ und „Unfug!“. So wie Andrea Nahles nach Martin Schulz’ erster sehr vager Ankündigung und nach Tagen des Raunens jetzt das Projekt Arbeitslosengeld Q vorgestellt hat, denkt die SPD eben nicht daran – wie es ihr prompt von den Wirtschaftslobbyisten in Ökonomie und Politik unterstellt wurde –, einfach die Zeit um eineinhalb Jahrzehnte zurückzudrehen. Ganz im Gegenteil kann sich die Idee als kluge Investition in die Zukunft erweisen, in jeder Hinsicht.

Arbeitspolitisch geht die SPD damit gleich drei Aufgaben an: den – allerdings nicht überall spürbaren – Fachkräftemangel; die Verlängerung der realen Arbeitsjahre bis zum Renteneintritt; und das Verankern des Zwangs zur arbeitslebenslangen Verbesserung von Wissen und Fertigkeiten, kurz Qualifikation genannt. Dass die Union umgehend eine „Frühverrentungswelle“ beschwört, sagt einiges über ihr Vertrauen in die von ihr doch als Kernklientel betrachteten Unternehmer und noch mehr über ihr Misstrauen gegen Menschen der Generation 50 plus. Und vielleicht am meisten über ihre Kreativität und den Stand ihrer Programmarbeit für die Bundestagswahl.

Parteipolitisch gibt die SPD das längst vermisste klare Signal nach innen wie nach außen. Sie fordert ihren alten Titel zurück: Alleinige Gestalterin und Hüterin der sozialen Gerechtigkeit. Und das Aufjaulen bei Linken und Union, die ihr das Prädikat fast 15 Jahre lang mit gutem Erfolg streitig machen konnten, beweist: Von Sahra Wagenknecht bis Angela Merkel und Horst Seehofer tun die Genossen der Konkurrenz damit gerade richtig weh.

Gesellschaftspolitisch verstärkt das die Wirkung, die Martin Schulz in wenigen Wochen allein nur durch seine Existenz als Kanzlerkandidat erzielt hat: Die Republik hat wieder Bock auf Bundespolitik. Nun kann sie auch mit dem inhaltlichen Streit beginnen – falls man sich in den weiteren Parteizentralen, Adenauer-Haus vorneweg, nicht länger aufs Nörgeln kapriziert, sondern nächstens auch konzeptionell dagegenhält.

Den Wählerinnen und Wählern des Jahrgangs 2017 nämlich ist es herzlich egal, ob die SPD die Agenda 2010 nun korrigiert oder verbessert und ob Andrea Nahles sich als späte Siegerin fühlt über deren Miterfinder Franz Müntefering. Sie wollen einfach nur wissen, was sie kriegen, wenn sie sich am 24. September entscheiden – und wen sie lieber im Kanzleramt haben wollen. Im Fall Schulz haben sie jetzt nicht nur ein Gefühl – dass nämlich das Q auch für quicklebendig steht. Sie sind obendrein wirklich klüger. Vorerst ein bisschen.

