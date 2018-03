Kommentar: Raus aus dem Tunnel

„Neu“ hat Frank-Walter Steinmeier gesagt. Und „anders“. Und davor kam ein „muss“. Falls Angela Merkel wirklich hingehört hat, sollten ihr diese drei Worte, ja, die ganze Rede des Bundespräsidenten zum Start in ihre vierte Amtszeit, noch immer in den Ohren klingen. Denn das Staatsoberhaupt hat ihr, der Kanzlerin, komplettes Kommunikationsversagen attestiert.

Neu und anders, fordert Steinmeier, müsse Merkel reden, im Parlament und in der Öffentlichkeit. Ein frommer Wunsch. Und ja, eine diskursfreudige Regierungschefin könnte die Republik gut brauchen. Eine, die, wo auch immer sie ist, beherzt den Disput aufnimmt mit den Profiteuren und Bemäntlern von Rassismus und Fremdenhass, von Neu- und Altnazismus, von Antisemitismus und Islamophobie – statt im TV-Interview zu schwurbeln, sie wolle die AfD „möglichst aus dem Deutschen Bundestag wieder herausbekommen“.

Exakt so hat Angela Merkel die Rechtspopulisten ja erst hineingeredet. Mit ihren in jeder Hinsicht unfassbaren Referaten, die immer darauf hinauslaufen, dass zwar die Welt in Aufruhr sei, sie aber alles im Griff habe – weshalb es Land und Leuten hier doch gut gehe. Mindestens.

Man darf die Kanzlerin, so wie sie spricht, getrost in einem rosagefärbten Meinungstunnel verorten. Man muss ihr vorwerfen, dass es unklug ist, sich dort einzubunkern und die Debatte über den Zustand der Republik und ihrer Gesellschaft so stur zu verweigern. Die Auseinandersetzung findet ja trotzdem statt. Und nur weil sie eine zu lange Weile von der und den Regierenden ignoriert wurde, konnten die Prediger einer neuen Abschottung gegen alles was anders ist und denkt als sie selbst, den Unzufriedenen und Verunsicherten und Frustrierten einreden, es herrsche in Deutschland Denk- und Meinungsdiktatur.

Die Vorstellung greift um sich. Eben hat sich der Schriftsteller Uwe Tellkamp als ihr Anhänger offenbart. Knapp vor Beginn der Leipziger Buchmesse referierte er bei einem Streitgespräch mit seinem Dresdner Dichter-Kollegen Durs Grünbein die bekannten AfD- und Pegida-Thesen und klagte: Seine Meinung sei zwar „geduldet“ – nicht aber „erwünscht“.

So macht man sich, plump, aber wirkungsvoll, zum Opfer. So vermischt man Meinung mit Gesinnung und Tatsachen mit Lügen. So erwecken die Ausgrenzer der Eindruck, sie selbst würden exkludiert.

Im Bundestag hat diese Taktik auch Einzug gehalten. Bislang kam dabei eher Geplänkel heraus; es fehlte ja die Regierung mit wirklicher Macht. Sie ist nun im Amt – und für kommende Woche hat Merkel eine Regierungserklärung angekündigt. Der Begriff steht, man kann ihn nicht ändern. Ein Dutzend Jahre lang hat Merkel ihn missachtet. Der Republik ist das nicht gut bekommen. Die Meinungsfreiheit macht den politischen Streit erst möglich. Dessen Verweigerung aber spielt denen in die Hände, die alle Freiheiten abschaffen werden, so sie erst die Macht dazu hätten.

