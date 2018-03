Kommentar: Regierung startet mit Vertrauenskrise

Der Bundespräsident hat es auf den Punkt gebracht: Das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen – darum muss es nun gehen für die alte und neue Bundeskanzlerin.

Mit deutlich knapperer Mehrheit als erwartet begann gestern für Angela Merkel die vierte Amtszeit als Regierungschefin der Bundesrepublik Deutschland. Nur neun Stimmen mehr als nötig – und das mit der Rückendeckung einer großen Koalition: Dieses Wahlergebnis spricht Bände. Es offenbart die Zerrissenheit der SPD, die vermutlich doch ein bisschen größer ist, als es Fraktionschefin Andrea Nahles wahrhaben will. Es zeigt aber auch die Zerrissenheit der CDU, aus deren Reihen vermutlich auch nicht nur Ja-Stimmen kamen. Vor allem aber steht das Ergebnis der Kanzlerwahl sinnbildlich für die Zerrissenheit der deutschen Gesellschaft. Für den Zweifel daran, ob die Eliten in Berlin wirklich die Interessen der „kleinen Leute“ im Blick haben. Diesen Eindruck zu widerlegen, das wird die größte Aufgabe der neuen Koalition und der sie tragenden Parteien sein. Eine enorme Herausforderung für die Bündnispartner, die allesamt eigentlich als Verlierer aus der Bundestagswahl hervorgegangen sind.

So haben wir zwar nun nach zähem Ringen endlich eine Regierung. Diese Koalition wollte aber eigentlich keiner so richtig. Und Angela Merkel als Kanzlerin wollten selbst innerhalb der CDU keineswegs mehr alle an der Spitze sehen. Hatte sie doch während der vergangenen Jahre das Vertrauen vieler Menschen verloren – auch in der eigenen Partei.

Doch wird sie es schaffen, Steinmeiers Rat umzusetzen und neues Vertrauen aufbauen zu können – für sich und ihre Partei? Sie wird zumindest alles daran setzen. So hat die CDU – mindestens ebenso deutlich wie die SPD – bereits mit ihrer personellen Erneuerung begonnen. Die Kanzlerin hat mit Annegret Kramp-Karrenbauer sogar schon eine mögliche Nachfolgerin in Position gebracht. Doch die nächsten dreieinhalb Jahre werden zunächst noch einmal im Zeichen von Angela Merkel stehen. Und es wird spannend sein zu beobachten, wie es die kleinste große Koalition aller Zeiten schaffen will, gleichzeitig gemeinsam zu regieren und sich hinter den Kulissen in schärferer Abgrenzung als zuvor zu erneuern. Die neue Regierung müsse sich „neu und anders bewähren“, gab der Bundespräsident der Kanzlerin und ihren Ministern mit auf den Weg.

Trotz aller Widrigkeiten könnte es letztlich klappen, denn mit Andrea Nahles für die SPD und Annegret Kramp-Karrenbauer für die CDU stehen zwei Frauen an der Spitze der parteiinternen Erneuerungsbewegung, die nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden sind und so freier agieren können als aus einem Ministeramt heraus. Aber der Weg wird steinig werden.

