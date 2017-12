Kommentar: Regierungsbildung: Ein Job für Vater Courage

Wenn die SPD noch ein kleines bisschen Courage hätte, ein klitzekleines wenigstens, dann hätte ihr Boss am Mittwochabend dem Boss der CSU hingerotzt, falls – nicht wenn! – die Sozialdemokraten momentan eine Krabbelgruppe seien, dann aber die Christsozialen ein Haufen Halbstarker im Halbaufstand gegen den Halbgroßvater Horst.

Hat Martin Schulz selbstverständlich nicht gemacht; man muss, um das zu wissen, wirklich nicht dabei gewesen sein bei der ersten Sondierung zur Sondierung der Möglichkeit von Verhandlungen zur Möglichkeit der Bildung einer Koalition. Klingt kompliziert. Und ist es auch.

Albern dagegen klingt, dass die sechs ihre Unterredung als „vertrauensvoll“ beschreiben. Wer soll ihnen das glauben – nach all den Bekundungen des glatten Gegenteils, im Wahlkampf, in den Jamaika-Probe-Wochen und erst recht nach dem Glyphosat-Solo des geschäftsführenden Landwirtschaftsministers (CSU) mit Brüskierung der geschäftsführenden Umweltministerin (SPD) unter Vorführung der geschäftsführenden Kanzlerin (CDU)? Und, wichtiger noch: Wer will ihnen das glauben?

Kann schon sein, dass die Deutschen verwöhnt sind in Sachen Stabilität der Verhältnisse. Und auch, dass sie politische Fragilität schlechter aushalten als, sagen wir, Italiener, die sich in etlichen Nachkriegsjahrzehnten daran gewöhnen konnten. Aber darf das ein Grund sein, ein Bündnis zu erzwingen – ohne die möglichen langfristigen Folgen zu bedenken?

Eventuell wäre es klug, die Dinge ganz kurz zu sortieren und die Argumente auseinanderzuhalten. Rein staatspolitisch ist eine erneute große Koalition durchaus erstrebenswert. Rein politisch verhindert sie den so bitter nötigen opulenten Diskurs um Richtungen und Entwürfe und Zukunftsvorstellungen für weitere vier Jahre. Rein parteipolitisch birgt sie die Gefahr, dass die eine Noch-Volkspartei nicht überlebt – und die Schwächung der anderen sich fortsetzt und beschleunigt. Womit man erneut bei der Staatspolitik landet – und bei der unvermeidlichen Stärkung der Rand- und Extrem- und Radikalpositionen, die wiederum Instabilität zumindest begünstigen kann.

Ja, es ist kompliziert. Viel komplizierter noch, als all die verwundenen Sondierungs-Verhandlungs-Koalitions-Tüfteleien schon offenbaren. Und es gibt definitiv nicht die eine richtige Lösung, die sich findet, wenn alle Beteiligten nur intensiv nachdenken. Es wird, am Ende, eine Entscheidung zu treffen sein; wie es aussieht, von der SPD. Also von ihrem Boss. Und welche auch immer es ist: Martin Schulz wird Courage dafür brauchen. Und danach erst recht.

