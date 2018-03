Kommentar: Regierungserklärung: Merkel hat verstanden

Zu Beginn ihrer so lange und hart erkämpften vierten Kanzlerschaft hat Angela Merkel gestern geschafft, was kaum einer ihr zutraute: Sie hat überzeugend klargestellt, dass sie verstanden hat. Ja sogar, dass sie Fehler gemacht hat und dass ihre ganze Regierung endlich wieder näher an die Menschen heranrücken muss. An die Menschen, die in schlecht bezahlten Jobs täglich um ihre Existenz bangen. An pflegende Angehörige, die verzweifelt sind über zu wenig staatliche Unterstützung. An Menschen, die Angst haben vor einer Überfremdung in unserem Land, ohne deshalb gleich als rechtsradikal gebrandmarkt werden zu wollen.

Nie zuvor hat die Kanzlerin eine derart empathische Rede gehalten. Sie erweckte den Eindruck, umsetzen zu wollen, was Bundespräsident Steinmeier ihr aufgetragen hat: Zu den Bürgern reden, statt über sie hinweg. Merkel ist einen Schritt auf die Menschen zugegangen, die in den vergangenen Jahren den Eindruck gewonnen haben, dass die Spitzenpolitiker der Volksparteien von ihrem Leben keine Ahnung haben.

Foto: Salome Roessler

Andrea Nahles sprach gestern ebenfalls vom „Andocken an die Alltagssorgen“. Auch sie hat verstanden. Ist es doch gerade für ihre Partei, die SPD, geradezu existenziell, endlich wieder den Eindruck zu vermitteln, dass ihr Blick über die sozialdemokratische Elite in Berlin hinausschweift.

Wenn es Union und SPD schaffen, aus dem dramatisch schlechten Wahlergebnis und der schwierigen Regierungsbildung herauszugehen mit einer gemeinsamen Vision von einem besseren Zusammenhalt in Deutschland, wie sie es gestern versprochen haben, dann dürfen wir zumindest hoffen, dass auch in dieser Koalition trotz aller Widrigkeiten so etwas wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl wachsen kann. Was aber nicht passieren darf, ist ein Abgleiten in Hinterzimmer-Politik und unterdrückte Debatten. Die Demokratie lebt vom Widerstreit der Meinungen. Und wenn der nun öffentlich ausgetragen wird, belebt das die politische Kultur in Deutschland.

Allein innerhalb der Union prallen die Meinungen ja schon munter aufeinander – etwa über den Zusammenhang zwischen Hartz IV und Armut oder über die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehört. Das sind Themen, bei denen auch die Bevölkerung tief gespalten ist. So spricht doch nichts dagegen, dass auch eine Partei diese Debatte abbildet. Und da Merkel nun ihre vermutlich letzte Kanzlerschaft angetreten hat, steht sie weniger unter Zugzwang, bei jedem Thema die Deutungshoheit allein für sich zu beanspruchen. Das verspricht eine lebhaftere Legislaturperiode und vielleicht sogar eine große Koalition, die kein Bündnis des Stillstands wird.

