Kommentar: Richtig peinlich

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) und das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben ein grundsätzliches Problem miteinander. Das ist beim Streit um das russische Staatsdoping vor den Sommerspielen in Rio überdeutlich geworden.

Aber erst jetzt wird es richtig peinlich. Die Wada veröffentlicht einen Report unabhängiger Experten über schwerwiegende Mängel bei den Dopingkontrollen in Rio. Und wie reagiert das IOC? Es bejubelt sich wieder einmal selbst. „Das Anti-Doping-Programm in Rio de Janeiro hatte einige Herausforderungen zu bewältigen. Diese wurden erfolgreich gemanagt“, heißt es in einer Erklärung von Richard Budgett, dem IOC-Direktor für Medizin und Wissenschaft.

Wie bitte? Erfolgreich? Wenn oft nur 50 Prozent oder weniger der geplanten Tests durchgeführt wurden? Oder wenn Athleten unauffindbar waren? Dem IOC ist es egal, solange die Kasse stimmt.