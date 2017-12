Kommentar: SPD: Außen rot und innen schwach

74 Tage. 2366 Stunden. Plus die sechs nach 18 Uhr. Rein mathematisch hatte die SPD jede Menge Zeit, um a) vom bittersten Wahldesaster ihrer bundesrepublikanischen Geschichte geschockt zu sein, es – und damit sich – b) ausgiebig zu beweinen und sich dann c) mit der Wirklichkeit zu beschäftigen. Die ist, mit sozialdemokratischen Augen gesehen, schrecklich. Schrecklich, mit Wähler-Augen gesehen, ist, wie die SPD in konvulsivische Zuckungen verfällt, sobald sie Phase C auch nur touchiert. Es schüttelt die Partei durch und durch – was daran liegt, dass ihr das stabilisierende Zentrum fehlt; man kann auch sagen: der Kopf und das in ihm befindliche Hirn. Und, nein: Es gebricht der SPD nicht an Denkern. Sie hat, ganz im Gegenteil, viele davon – und zu viele, die sich für unendlich schlau halten; erst recht für unendlich viel schlauer als den Vorsitzenden.

Man kann sich das, wenn man Scholz heißt oder Kahrs oder Gabriel, rasch einbilden. Martin Schulz macht es seinen Kritikern leicht, ihn als überforderten Versager erscheinen zu lassen, den allein das große Zutrauen der Basis im Amt hält. Und ein bisschen wahr ist diese Geschichte. Selbst der zaghafteste Demontageversuch und gar erst ein Putsch brächte die SPD zur Implosion. Zumindest bis heute, 12 Uhr. Dann gilt es für Schulz. Dann muss er sich retten. Und die SPD sowieso. Er wird dazu eine ganz andere Geschichte erzählen. Sie wird wahrscheinlich von Konflikten handeln, zwischen Emotion und Verstand, zwischen Parteiverantwortung und Staatsräson; davon, weshalb die SPD, einerseits, nach der Opposition lechzt – und andererseits, aus lauter Pflicht, über erneutes Regieren zumindest reden muss. Und falls es so kommt, wird es die falsche Geschichte sein. Weil sie die SPD klein und schwach aussehen lässt und verschreckt.

Die Geschichte, die Schulz erzählen müsste, geht genau anders herum: Dass die Republik jetzt eine starke – was bedeutet: selbst-bewusste, in genau dieser eigentlichen Bedeutung des Wortes – Sozialdemokratie gut brauchen kann. Keine Groko-SPD, keine Merkel-Mehrheitsbeschafferin, keine Notnagel-Notgemeinschaft, keine Kaninchen-vor-der-Schlange-Selbsthilfegruppe. Aber auch keine Größenwahn-Illusionisten, die die Partei schon ins nächste Desaster schwadronieren mit all ihren Conditio-sine-qua-non-Verheißungen von Reichensteuer über europäische Sozialunion bis Bürgerversicherung.

Ob Schulz das weiß? Und falls ja – auch kann? Man wird hören, heute ab zwölf. Bislang hat er die Partei vor allem in ihrer Lust am Grundsätzlichen bestärkt. Herausgekommen ist dabei eine SPD wie aus dem Tucholsky-Gedicht: außen rot – und innen schwach.

