Kommentar: Sarkozy Mafiöser Politikstil

Bild-Zoom Foto: Andreas Licht

Bislang handelt es sich lediglich um Vorwürfe; definitive Beweise stehen noch aus. Sollte sich der Verdacht gegen Nicolas Sarkozy, er habe mindestens 50 Millionen Euro von Muammar al-Gaddafi für die Finanzierung seines Wahlkampfes angenommen, jedoch bestätigen, wäre es ein ungeheuerlicher Vorgang.

Vor und unmittelbar nach seiner Wahl 2007 suchte der französische Ex-Präsident die Nähe des ehemaligen libyschen Machthabers, rehabilitierte ihn in Europa und ließ ihn ausgerechnet am Tag der Menschenrechte mit seinem Beduinenzelt in Paris Hof halten – so wie Sarkozy auch Baschar al-Assad zur prachtvollen Militärparade am französischen Nationalfeiertag einlud. In einer aufsehenerregenden Aktion erreichte Sarkozys damalige Frau Cécilia 2007 die Freilassung fünf bulgarischer Krankenschwestern und eines palästinensischen Arztes, die seit Jahren in Libyen festgehalten wurden – es war ein geschickt eingefädelter Medien-Coup. Das gute Verhältnis schien sich auszuzahlen.

Wenige Jahre später hatte sich der Wind gedreht. Sarkozy trieb die Nato-Militärintervention in Libyen voran, die zu al-Gaddafis Ende führte. Doch spielten bei der Aktion, die das Land ins Chaos stürzte, persönliche Rechnungen eine Rolle, die er mit dem einstigen Verbündeten begleichen wollte? Ging es ihm gar darum, die Riesensummen zu verschleiern, die von Tripolis nach Paris geflossen waren, um ihm beim Sprung an die Macht zu helfen? Es wäre mehr als ein Skandal.

Frankreichs Ex-Staatschef mag die Verdächtigungen als ein von seinen politischen Gegnern gelenktes Komplott abtun. Doch die schiere Zahl der Justiz-Affären, in die er verwickelt ist, geben ein äußerst beunruhigendes Bild ab. Es geht dabei um Korruption und Bestechung, um intransparente Geldflüsse und Kungeleien mit befreundeten Geschäftsmännern. All das bezeugt einen regelrecht mafiösen Politikstil: Wer an der Macht ist, darf sich jede Schmutzigkeit erlauben, solange es deren Erhalt stützt. Sarkozy wurde sogar nachgesagt, er habe sich à la Silvio Berlusconi um seine Wiederwahl 2017 bemüht, um juristische Immunität zu erlangen. Auch das ist eine Vermutung – doch sie schwebt bedrohlich in der Luft. Aufklärung tut dringend Not.

politik@fnp.de Bericht auf Seite 3