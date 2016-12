Kommentar Wirtschaft: Schöne Bescherung

Von so mancher Unternehmensführung behaupten Beobachter, dass sie nicht einmal in der Lage sei, den Verkehr in einer Einbahnstraße zu führen. Die Führung von Braas Monier gehört ganz sicher nicht zu diesen vielzitierten „Nieten in Nadelstreifen“. Der Verwaltungsrat des Oberurseler Dachpfannen-Herstellers hat tatsächlich was auf der Pfanne: Er hat erkannt, dass auch feindliche Übernahmeversuche wie der von Standard Industries keine Einbahnstraße sein müssen, in welcher der Angreifer den Preis nach Gutsherrenart diktiert – und dabei ein Schlupfloch genutzt, dass das Luxemburger Recht offen hält. Denn anders als in den meisten anderen EU-Staaten müssen im Großherzogtum – wo Braas seinen juristischen Sitz hat – Kapitalerhöhungen nicht von der Hauptversammlung genehmigt werden. Auch nicht solche aus Gesellschaftermitteln, die als rein buchhalterischer Vorgang tatsächlich einer wundersamen Geldvermehrung ohne Gegenleistung entsprechen, wie Großaktionär Standard Industries nicht zu Unrecht kritisierte.

Nur hatten die sorglosen US-Amerikaner selbst in ihrem Übernahmeangebot – das von der Finanzaufsicht Bafin abgenommen wurde – eine Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent zugelassen. Unverständlich wenn man bedenkt, dass deren Offerte von 25 Euro alles andere als großzügig gewesen ist. Dass Braas da Widerstand leisten würde, hätte sich Standard denken können.

Aber offenbar haben die US-Amerikaner den Oberurselern nicht die Chuzpe zugetraut, die für die Ausgabe der Gratis-Aktien nötig gewesen ist. Da mag sich der US-Konzern noch so laut auf eine EU-Direktive von 2004 berufen haben, nach der unternehmerische Objekte der Begierde während eines laufenden Übernahmeangebots nicht einseitig den Kaufpreis in die Höhe treiben können – in Frage gestellt worden ist diese Direktive bisher noch nie. Und da gilt auch für Luxemburg die alte Weisheit: „Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.“ Kein Wunder, dass Standard dann doch lieber im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung bereit gewesen ist, mehr für Braas zu zahlen.

Des lieben Friedens willen, der für das weitere Zusammenleben unter der Standard-Ägide essenziell ist, geben sich nun natürlich beide Seiten Mühe, den neuen Preis so zu interpretieren, dass die US-Amerikaner ihr Gesicht wahren können. Aber die Wahrheit ist, dass Standard zunächst mal ordentlich was aufs Dach bekommen hat. Einen Preisaufschlag von 31 Prozent hat die Braas-Führung durchgesetzt – ein guter Wert für die Aktionäre, mit dem allerdings auch Standard und somit auch Braas und dessen Beschäftigte letztlich gut leben können. Über die vorweihnachtliche Bescherung dürfen sich am Ende alle freuen.